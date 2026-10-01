करनाल की अनाज मंडी में किसान ने की खुदकुशी की कोशिश, धान खरीद ना होने पर उठाया आत्मघाती कदम
हरियाणा के करनाल की घरौंडा अनाज मंडी में धान खरीद ना होने पर किसान ने खुदकुशी की कोशिश की.
Published : October 1, 2026 at 10:55 PM IST
करनाल: देश के अन्नदाता को अपनी ही खून-पसीने की कमाई को बेचने के लिए किस कदर जद्दोजहद करनी पड़ती है, इसकी एक खौफनाक और शर्मसार कर देने वाली तस्वीर करनाल की घरौंडा अनाज मंडी में देखने को मिली. सरकारी अधिकारियों की कथित अड़ंगेबाजी और बदइंतज़ामी से परेशान होकर एक किसान को मंडी के बीचों-बीच आत्महत्या का प्रयास करने जैसा खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा.
किसान को प्रताड़ित करने का आरोप : यह मामला गांव खेड़ी मुनक के किसान जितेंद्र से जुड़ा है. जितेंद्र अपनी धान की फसल बेचने के लिए कई दिनों से घरौंडा अनाज मंडी के चक्कर काट रहे थे. किसान का आरोप है कि उनकी फसल में नमी की मात्रा महज 16 प्रतिशत थी, जो कि सरकार द्वारा तय मानकों (17 प्रतिशत) के पूरी तरह अनुकूल थी. इसके बावजूद खरीद एजेंसी हैफेड के अधिकारियों ने उनकी फसल की सरकारी खरीद करने से साफ इनकार कर दिया और उन्हें बेवजह चक्कर कटवाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया.
खुदकुशी करने से रोका : अधिकारियों के अड़ियल और असंवेदनशील रवैये से तंग आकर किसान जितेंद्र ने मंडी में हंगामे के दौरान अचानक खुदकुशी की कोशिश की. किसान को ऐसा आत्मघाती कदम उठाते देख वहां मौजूद अन्य किसानों और आम लोगों के हाथ-पांव फूल गए. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए फुर्ती से किसान को खुदकुशी करने से रोका.
जितेंद्र की फसल खरीदी : इस घटना के बाद मंडी परिसर में अफरा-तफरी मच गई और अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए. किसान के इस कड़े विरोध और मौके पर बने भारी दबाव के बाद, जिस खरीद एजेंसी के अधिकारी थोड़ी देर पहले फसल खरीदने से इनकार कर रहे थे, उन्होंने तुरंत जितेंद्र की धान की सरकारी खरीद प्रक्रिया पूरी की.
घटना से खड़े हुए सवाल : यह घटना सीधे तौर पर अनाज मंडियों में फैली प्रशासनिक लापरवाही और किसानों के प्रति अधिकारियों की संवेदनहीनता को उजागर करती है. सवाल यह उठता है कि नियमों के दायरे में आने के बावजूद किसानों को अपनी ही फसल बेचने के लिए जान दांव पर क्यों लगानी पड़ रही है?. क्या सरकारी व्यवस्थाएं केवल हादसों और हंगामों के बाद ही जागेंगी?
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