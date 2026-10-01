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करनाल की अनाज मंडी में किसान ने की खुदकुशी की कोशिश, धान खरीद ना होने पर उठाया आत्मघाती कदम

करनाल की अनाज मंडी में किसान ने की खुदकुशी की कोशिश ( ETV Bharat )

​करनाल: देश के अन्नदाता को अपनी ही खून-पसीने की कमाई को बेचने के लिए किस कदर जद्दोजहद करनी पड़ती है, इसकी एक खौफनाक और शर्मसार कर देने वाली तस्वीर करनाल की घरौंडा अनाज मंडी में देखने को मिली. सरकारी अधिकारियों की कथित अड़ंगेबाजी और बदइंतज़ामी से परेशान होकर एक किसान को मंडी के बीचों-बीच आत्महत्या का प्रयास करने जैसा खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा.