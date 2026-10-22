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एटा में खाद लेने पहुंचे किसान ने सचिव पर दुर्व्यवहार का लगाया आरोप

खाद लेने पहुंचा किसान ने सचिव पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया ( Photo Credit: ETV Bharat )

एटा: जिले में खाद की किल्लत के बीच किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जलेसर क्षेत्र के ऊंचा गांव स्थित बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति में खाद लेने पहुंचे किसान के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है.

गांव बछेपुरा निवासी किसान अशोक कुमार ने समिति के सचिव केशव यादव पर खाद दिए बिना उनके कागजात फाड़ने का आरोप लगाया है. किसान ने सचिव पर मारपीट और धमकी देने का भी आरोप लगाया है.

खाद के लिए किसान परेशान (VIDEO Credit: ETV Bharat)

पीड़ित किसान के मुताबिक, वह डीएपी और यूरिया खाद लेने के लिए गुरुवार सुबह तड़के ही सहकारी समिति पहुंचा था. खाद मिलने की उम्मीद में वह लाइन में लगा रहा, लेकिन खाद देने के बजाय उसके कागजात फाड़ दिए गए. किसान ने समिति में उसके साथ दुर्व्यवहार किए जाने की बात भी कही है. घटना को लेकर पीड़ित ने प्रशासन से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है.

एटा में खाद की किल्लत (Photo Credit: ETV Bharat)

खाद की जरूरत के बीच किसानों को समितियों पर लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है. ऐसे में किसान के साथ कथित दुर्व्यवहार और कागजात फाड़ने का आरोप सहकारी समिति की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े करता है. समिति के सचिव केशव यादव ने इस मामले में कुछ भी कहने से इंकार किया है.वहीं इस पूरे मामले में एआर कॉपरेटिव सतीश कुमार ने बताया कि ये पूरा प्रकरण उनके संज्ञान में है और इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.