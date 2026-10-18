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मंत्री के सामने फूटा किसान का गुस्सा, धान खरीद का जायजा लेने रोहतक अनाज मंडी पहुंचे थे अरविंद शर्मा

Cabinet Minister Arvind Sharma ( ETV Bharat )

रोहतक: धान खरीद प्रक्रिया का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक की अनाज मंडी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मंडी में धान की खरीद, किसानों को आ रही परेशानियों और भुगतान की स्थिति के बारे में जानकारी ली. मंडी में किसानों की नाराजगी सामने आने पर मंत्री ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाया और समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि किसानों को फसल बेचने के दौरान किसी तरह की अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए.

मंत्री के सामने फूटा किसान का गुस्सा: जब मंत्री धान खरीद का जायजा ले रहे थे. तब एक किसान का गुस्सा फूट पड़ा. उसने बताया कि फसल खरीद के लिए उसे काफी परेशानी हो रही है. जिसके बाद अरविंद शर्मा ने उसे आश्वासन दिया कि फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा. अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की धान की फसल का एक-एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और किसानों को अपनी उपज बेचने में दिक्कत न आए. उन्होंने कहा कि किसानों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है और अधिकारियों को समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं.