मंत्री के सामने फूटा किसान का गुस्सा, धान खरीद का जायजा लेने रोहतक अनाज मंडी पहुंचे थे अरविंद शर्मा
कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक की अनाज मंडी पहुंचे. इस दौरान उन्हें किसान की नाराजगी का सामना करना पड़ा.
Published : October 18, 2026 at 9:09 AM IST
रोहतक: धान खरीद प्रक्रिया का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक की अनाज मंडी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मंडी में धान की खरीद, किसानों को आ रही परेशानियों और भुगतान की स्थिति के बारे में जानकारी ली. मंडी में किसानों की नाराजगी सामने आने पर मंत्री ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाया और समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि किसानों को फसल बेचने के दौरान किसी तरह की अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए.
मंत्री के सामने फूटा किसान का गुस्सा: जब मंत्री धान खरीद का जायजा ले रहे थे. तब एक किसान का गुस्सा फूट पड़ा. उसने बताया कि फसल खरीद के लिए उसे काफी परेशानी हो रही है. जिसके बाद अरविंद शर्मा ने उसे आश्वासन दिया कि फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा. अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की धान की फसल का एक-एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और किसानों को अपनी उपज बेचने में दिक्कत न आए. उन्होंने कहा कि किसानों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है और अधिकारियों को समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं.
फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा: उन्होंने विपक्ष पर धान खरीद को लेकर बेवजह मुद्दा बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को समय पर भुगतान किया जा रहा है. सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया में यदि कहीं कोई समस्या सामने आती है तो उसे दूर करना प्रशासन की जिम्मेदारी है.
'चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से काम रहा है': एसआईआर को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से अपना काम कर रहा है. विपक्ष इस प्रक्रिया को मुद्दा बनाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का उद्देश्य जनता के हितों की बजाय सत्ता हथियाना है. मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाने से पहले तथ्यों को समझना चाहिए.
'लोकतंत्र में सभी को प्रदर्शन का अधिकार': प्रदर्शनों को लेकर मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने या नियमों की अवहेलना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. जो लोग कानून की अवहेलना करते हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होती है और ऐसे लोगों को जेल भी जाना पड़ता है.
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