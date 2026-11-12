बागपत में किसान ने अवैध खनन का लगाया आरोप; खेत की मिट्टी निकलने से बड़ा गड्ढा हुआ, पुलिस जांच में जुटी
थाना प्रभारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि किसान की शिकायत मिली है. मामले की जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 10:52 PM IST
बागपत : दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू हैं. इसके तहत खनन जैसी धूल उड़ाने वाली गतिविधियों पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद मिट्टी खनन करने वालों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है. रमाला गांव में एक किसान ने रातों रात खेत में जेसीबी चलाकर मिट्टी चोरी करने का आरोप लगाया है. आरोप है कि खेत से निकाली गई मिट्टी दिल्ली-सहारनपुर मार्ग स्थित एक प्लाॅट में डाल दी गई. पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
'जांच के बाद होगी कार्रवाई' : थाना प्रभारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि किसान की शिकायत मिली है. मामले की जांच की जा रही है. जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
रमाला निवासी सोनू ने दी तहरीर में बताया कि उन्होंने आगामी गेहूं की बुवाई के लिए खेत को पूरी तरह तैयार कर रखा था. आरोप है कि बुधवार रात करीब 12 बजे उनके खेत में जेसीबी से खुदाई की गई. आरोप है कि खेत में गहरे गड्ढे खोदकर बड़ी मात्रा में मिट्टी निकाल ली गई.
आरोप है कि दिल्ली-सहारनपुर मार्ग स्थित प्लाॅट में मिट्टी को डाल दिया गया. पीड़ित ने बताया कि गुरुवार सुबह जब वह अपने खेत पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गये. गेहूं की बुवाई के लिए समतल किया गया खेत जगह-जगह गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुका था.
खेत में तालाबनुमा गड्ढे खोदे जाने से उसकी बुवाई की तैयारी भी प्रभावित हो गई. पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से करते हुए आरोपितों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.
बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने छह नवंबर से पूरे एनसीआर में ग्रेप-3 के प्रतिबंध लागू किये हैं. इसके तहत खनन और धूल उड़ाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई गई है.
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