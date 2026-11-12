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बागपत में किसान ने अवैध खनन का लगाया आरोप; खेत की मिट्टी निकलने से बड़ा गड्ढा हुआ, पुलिस जांच में जुटी

बागपत में किसान ने अवैध खनन का लगाया आरोप ( Photo credit: ETV Bharat )

बागपत : दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू हैं. इसके तहत खनन जैसी धूल उड़ाने वाली गतिविधियों पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद मिट्टी खनन करने वालों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है. रमाला गांव में एक किसान ने रातों रात खेत में जेसीबी चलाकर मिट्टी चोरी करने का आरोप लगाया है. आरोप है कि खेत से निकाली गई मिट्टी दिल्ली-सहारनपुर मार्ग स्थित एक प्लाॅट में डाल दी गई. पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

'जांच के बाद होगी कार्रवाई' : थाना प्रभारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि किसान की शिकायत मिली है. मामले की जांच की जा रही है. जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.