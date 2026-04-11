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"छह महीने से फरमान से नहीं हुई बात"; फरमान के पिता बोले- नहीं करेंगे कोई पैरवी

फरमान के खिलाफ मध्य प्रदेश के महेश्वर थाने में पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला.

फरमान
फरमान (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 9:34 PM IST

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बागपत : जिले के पलड़ा गांव के रहने वाले फरमान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. फरमान के खिलाफ मध्य प्रदेश के महेश्वर थाने में पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके बाद से फरमान के परिवार ने उससे पूरी तरह किनारा कर लिया है. पिता जाफर का आरोप है कि "उसने परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल की है, इसलिए अब वह इस मामले में उसकी कोई पैरवी नहीं करेंगे."

"नहीं करेंगे कोई पैरवी" : पिता जाफर ने कहा कि "वह इस मामले में अपने बेटे की कोई पैरवी नहीं करेंगे. पिता का कहना है कि पिछले छह महीनों से फरमान से उनकी कोई बात नहीं हुई है और उन्हें नहीं पता कि वह मुंबई या कहीं और क्या कर रहा है."

चचेरे भाई समद ने कहा कि उन्हें फरमान के वर्तमान हालातों या कानूनी कार्रवाई की विस्तृत जानकारी नहीं है. परिवार अब उससे जुड़ी किसी भी खबर में दिलचस्पी नहीं रखता और न ही इस कानूनी लड़ाई में उसकी मदद करने को तैयार है.

अवैध पाई गई शादी : प्रयागराज महाकुंभ से सुर्खियों में आई मोनालिसा की शादी अवैध पाई गई है. दरअसल, केरल में जिस दिन मोनालिसा की शादी उत्तर प्रदेश निवासी फरमान खान से हुई थी उस दिन तक वह नाबालिग थी. केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच के बाद ये खुलासा हुआ है.

इस मामले में अब न केवल मोनालिसा के पति फरमान के खिलाफ एट्रोसिटी और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है बल्कि, केरल में शादी का पंजीयन करने वाली ग्राम पंचायत को भी दिल्ली तलब किया गया है. वहीं, मध्य प्रदेश और केरल के डीजीपी से इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है.

यह भी पढ़ें : शादी के दिन 16 साल की थी मोनालिसा, अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा, फरमान पर FIR

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