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सूरजपुर में खेत के पंप चोरी, ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद पुलिस का एक्शन, एक नाबालिग समेत 2 गिरफ्तार

सूरजपुर में खेत के पंप चोरी, ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद पुलिस का एक्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

2 लोगों के खेत से पंप चोरी के बाद ग्रामीणों ने किया था प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सूरजपुर: जिले में मोटर पंप की बढ़ती घटनाओं और लोगों के आक्रोश के बाद पुलिस कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. लटोरी चौकी क्षेत्र अंतर्गत द्वारिकानगर में मोटर पंप चोरी की शिकायत मिली थी. इस पर एक नाबालिग सहित दो आरोपियों को पकड़ा गया है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किए गए सामान भी बरामद कर लिए हैं, जबकि मामले का एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है.

खेत से पंप चोरी के बाद लोगों ने किया था प्रदर्शन

दरअसल, बीते माह द्वारिकानगर निवासी हिराधन राजवाड़े एवं एक अन्य ग्रामीण के खेत से समर्सिबल और मोनोब्लॉक मोटर पंप की चोरी हो गई थी. पीड़ितों ने लटोरी चौकी में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई थी. ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन किया था और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी.

पुलिस को मिले सुराग

ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की और संदिग्धों की तलाश तेज कर दी. जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके आधार पर एक नाबालिग समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात को स्वीकार कर लिया. उनकी निशानदेही पर चोरी किए गए मोटर पंप और अन्य सामान बरामद कर लिए गए हैं.

आरोपियों के फरार होने के कारण ग्रामीणों में नाराजगी थी और उन्होंने प्रदर्शन भी किया था. हमने लगातार प्रयास करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है वहीं फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करेंगे- एडिशनल एसपी योगेश कुमार देवांगन

पुलिस का मानना है कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में हुई अन्य चोरियों के मामलों का भी खुलासा हो सकता है.