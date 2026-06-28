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रायबरेली में किसानों के लिए वरदान बनी 'खेत तालाब योजना', वर्षा जल संचयन के साथ मिलेगा 52,500 रुपये का अनुदान

इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना है. इसमें भारत सरकार की WDC Yojana (Watershed Development Component ) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अलग चलती है. वहीं राज्य सरकार की खेत तालाब योजना के तहत छोटे तालाब को यदि वह वर्षा जल संचय योजना के जरिये खुदवाना चाहते हैं, तो किसान योजना के तहत 22 मीटर लम्बा 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरे आकार का अपने खेत में तालाब बनावा सकते हैं.

कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक हिमांशु पांडेय ने बताया, हमारे यहां के क्षेत्र नदियों के किनारे होने से उबड़ खाबड़ हैं. बरसात के समय जो भी पानी नालों के जरिए नदियों से होकर निकल जा रहा है. उससे हमारे क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी का क्षरण हो रहा है. बरसात का पानी यदि हम संरक्षित कर लें तो हम अपने ग्राउंड वाटर लेवल को सही कर सकते हैं.

इस योजना का उद्देश्य वर्षा जल का संचयन कर सिंचाई की सुविधा बढ़ाना, भूगर्भ जल स्तर में सुधार करना, मोती उत्पादन, सिंगाड़ा उत्पादन, मत्स्य पालन और अन्य जलीय खेती को बढ़ावा देना है. आंकड़ों के मुताबिक, पिछले पांच साल में करीब 78 तालाब किसानों को इस सरकारी योजना के तहत बनाकर दिए जा चुके हैं.

रायबरेली : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चलाई जा रही ‘खेत तालाब योजना’ राज्य के किसानों के लिए गेम-चेंजर साबित हो रही है. यह योजना गिरते भूगर्भ जल स्तर को थामने और कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

पिछले पांच साल में करीब 78 तालाब बनाए गए. (Photo Credit; ETV Bharat)

इसके लिए कुल एक लाख 5 हजार रुपये की लागत में 52,500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा. तालाब के साथ-साथ स्टोर पानी का इस्तेमाल रबी की फसल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा किसानों को स्प्रिंकलर सेट पर 80 से 90 प्रतिशत तक अनुदान तथा पम्पसेट पर 15 हजार रुपये की सहायता भी प्रदान की जाएगी.

उन्होंने कहा कि योजना में स्टॉक किया गया पानी सिंचाई के साथ-साथ वर्षा जल संचयन के काम भी आता है. योजना ने थोड़ा बदलाव अभी हाल ही में हुआ है. जिसमें अनुदान किस्तों में दिया जाता है. किसान ऑनलाइन पोर्टल पर इसे अप्लाई करता है. इसके बाद लक्ष्य से अधिक यदि एप्लिकेशन आते हैं, तो हम ई लॉटरी के जरिये चयन करते हैं. चयन होने पर 15 दिन के अंदर टोकन मनी और आवश्यक अभिलेख ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दें.

इसके बाद भूमि संरक्षण की टीम साइट पर जाकर जांच करती है. सब कुछ सही मिलने पर उनकी बुकिंग कन्फर्म कर दी जाती है. एक महीने के अंदर तालाब का निर्माण पूरा कर सकते हैं. खुदाई के काम में जेसीबी व पोकलैंड का यूज कर सकते हैं. जैसे ही खुदाई का काम पूरा होता है सरकार की तरफ से 75 फीसदी अनुदान 39 हजार 125 रुपये खाते में भेज दिया जाता है.

'खेत तालाब योजना' से किसानों की आमदनी भी बढ़ रही. (Photo Credit; ETV Bharat)

वर्षा का पानी तालाब तक सुरक्षित पहुंचे इसके लिये पक्की नाली का निर्माण भी करना होता है. उसके निर्माण पर बची हुई 25 फीसदी अनुदान 13 हजार 125 की राशि भी खाते में भेज दी जाती है. उन्होंने बताया कि यह योजना किसानों की सिंचाई समस्या के समाधान के साथ-साथ उनकी आय बढ़ाने में भी सहायक साबित हो रही है.

जिला भूमि संरक्षण अधिकारी जगदीश यादव ने बताया, साल 2021 से 2025 तक कुल 78 तालाब खुदवाए गए, जिनसे किसानों को लाभ मिला है. साल 2025-26 में 13 तालाबों के लिये आये आवेदन में कुल 13 तालाब खोदे जाएंगे. जिसमें 10 तालाब सामान्य और ओबीसी वर्ग के हैं. वहीं 3 तालाब अनुसूचित जाति के लिये निर्मित होंगे. किसान www.agridarshan.up.gov.in⁠ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ पा सकते हैं. योजना के संबंध में रायबरेली के किसान अधिक जानकारी के लिए 7839882182 एवं 8299430175 पर संपर्क कर सकते हैं.

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