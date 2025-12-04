ETV Bharat / state

बिहार में अंडा कांड, सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक निलंबित

मुंगेर : मध्यान्ह भोजन में बच्चों को अंडा थमाकर फोटो खिंचवाने और बाद में अंडा वापस ले लेने के मामले में एक्शन हुआ है. बिहार के मुंगेर में यह कार्रवाई देखने को मिली है. जिले के जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 29 स्थित प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर के प्रधानाध्यापक सुजीत कुमार पर बड़ी कार्रवाई हुई है.

DEO ने माना मामला बेहद गंभीर : डीईओ कुणाल गौरव ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. डीईओ ने साफ चेतावनी दी है कि शिक्षा के मंदिर में लापरवाही या मनमानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बच्चों को अंडा थमाकर तस्वीर खिंचवाने और बाद में वह अंडा वापस ले लेने की घटना को बेहद गंभीर माना है.

स्कूल में पढ़ाई करते बच्चे (ETV Bharat)

प्रधानाध्यापक को किया गया सस्पेंड : दरअसल, मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था पर सवाल उठने के बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने पूरे मामले की जांच की. जांच रिपोर्ट में प्रधानाध्यापक सीधे तौर पर दोषी पाए गए. इसके बाद डीईओ ने बिना देरी किए निलंबन का आदेश जारी किया. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय टेटिया बंबर निर्धारित कर दिया गया है. विभागीय कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को चिट्ठी भी भेजी गयी है.

''शिक्षा विभाग बच्चों को बेहतर माहौल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है. इस तरह की घटनाएं न केवल निंदनीय हैं बल्कि विभाग की छवि को धूमिल करती हैं. जिम्मेदारी मिले तो उसे ईमानदारी और अनुशासन के साथ निभाना ही होगा. किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.''- कुणाल गौरव, डीईओ, मुंगेर