इंडिया फिट अभियान के तहत योग को बढ़ावा देंगे अंतरराष्ट्रीय योग खिलाड़ी संदीप, 37 घंटे सूर्य नमस्कार कर बना चुके रिकॉर्ड

हिसार: हरियाणा के अंतरराष्ट्रीय योग खिलाड़ी संदीप आर्य ने लगातार 37 घंटे बिना रुके सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था. उनकी इस अद्भुत उपलब्धि को देखकर दुनिया के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए. संदीप के नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हैं. संदीप देशभर में युवाओं को नशामुक्त और फिट बनाने के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और “इंडिया फिट” अभियान के तहत स्वास्थ्य और योग संबंधी जागरूकता फैला रहे हैं.

वैज्ञानिक रिसर्च के दौरान हुए हैरान: रिकॉर्ड बनाने के बाद संदीप आर्य के शरीर पर बड़े पैमाने पर शोध किया गया. शोध में पोलैंड से आए Krzysztof Stek सहित वैज्ञानिकों ने 15 दिनों तक बैंगलोर स्थित स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय में संदीप के शरीर पर रिसर्च किया.

सूर्य नमस्कार रिकॉर्डधारी संदीप आर्य से खास बातचीत (ETV Bharat)

रिसर्च में शरीर के सभी अंग पाए गए स्वस्थ: रिसर्च में संदीप आर्य के लीवर, किडनी और हृदय 100प्रतिशत स्वस्थ पाए गए. करीब 10 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद भी थकावट, बढ़ा हुआ बीपी या अनियमित धड़कन उनमें नहीं देखी गई. उनकी सहनशक्ति इतनी अविश्वसनीय थी कि उन्होंने रिसर्च से 15 दिन पहले भोजन बंद कर सिर्फ नारियल पानी पीकर अभ्यास किया.

SURYA NAMASKAR SANDEEP ARYA RECORD
योग का कमाल (Etv Bharat)

"सूर्य नमस्कार केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवनशैली": सूर्य नमस्कार में रिकॉर्ड बनाने वाले संदीप आर्य का कहना है कि सूर्य नमस्कार केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवनशैली है. उन्होंने वैज्ञानिक परीक्षणों और अपने अनुभव द्वारा यह साबित कर दिया कि अनुशासन, समर्पण और प्रेरणा से साधारण व्यक्ति भी असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है. यह संदेश युवा‑पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गया है.

Surya Namaskar Sandeep Arya record
बच्चों को फिटनेस का संदेश देते संदीप (ETV Bharat)

संदीप पर प्रकाशित होगी पुस्तक: रिसर्च करने वाले डॉ. स्टेक ने कहा कि इस रिसर्च के परिणाम पूरे विश्व के सामने पेश कर संदीप पर पुस्तक भी प्रकाशित की जाएगी.

Surya Namaskar Sandeep Arya record
योगा करते संदीप आर्य (ETV Bharat)

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल चुके हैं सम्मान: संदीप आर्य ने अपने अद्वितीय योग प्रदर्शन और सूर्य नमस्कार के विश्व रिकॉर्ड के लिए कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किए हैं. उनके नाम कई बार गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है. उन्हें हरियाणा खेल मंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के राज्यपाल देव व्रत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीर्थ राव, हरियाणा के राज्यपाल बड़ा रूद्रत, दिल्ली में स्वदेशी रत्न और स्वामी रामदेव के ट्रस्ट द्वारा सम्मानित किया जा चुका है.

Surya Namaskar Sandeep Arya record
संदीप आर्य के रिकॉर्ड (ETV Bharat)

सामाजिक और युवाओं के प्रति योगदान: संदीप आर्य ने अपने जीवन में अब तक लगभग 10,000 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, जिनमें युवाओं के लिए जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य व फिटनेस से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं. हरियाणा प्रदेश में ही उन्होंने 4,000 कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी की है.“इंडिया फिट” और युवा फिटनेस अभियान के तहत वे युवाओं को नशामुक्ति, योग और स्वास्थ्य संबंधी टिप्स देकर जागरूक कर रहे हैं.

