फरीदाबादः सिरोही पहाड़ से 72 फीट नीचे मिला युवक का शव, मौके से मोबाइल मिला, नाबालिग सहित कई आरोपी गिरफ्तार
19 वर्षीय राजकुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है.
Published : October 6, 2026 at 8:53 PM IST
फरीदाबाद: सिरोही इलाके में 19 वर्षीय युवक राजकुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है. मंगलवार को पुलिस ने मामले में शामिल नाबालिग आरोपी को क्राइम सीन पर ले जाकर घटनास्थल की निशानदेही कराई. इसी दौरान पुलिस ने मौके से मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया. मोबाइल को कब्जे में लेकर पुलिस ने उसकी जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब मोबाइल की कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के जरिए घटना की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.
पहाड़ के अंदर सूखे इलाके में पत्थरों के बीच मिलाः जांच अधिकारी ने बताया कि राजकुमार के सिरोही झील में डूबने की सूचना मिली थी. सूचना के बाद पुलिस और परिजनों ने झील में उसकी तलाश शुरू की. काफी देर तक तलाश करने के बावजूद युवक का शव झील के पानी में नहीं मिला. इसके बाद आसपास के इलाके में भी तलाश की गई. देर रात करीब साढ़े 8 बजे राजकुमार का शव सिरोही पहाड़ के अंदर सूखे इलाके में पत्थरों के बीच मिला.
परिजनों ने हादसा मानने से किया इनकारः शव मिलने के बाद परिजनों ने युवक की मौत को हादसा मानने से इनकार कर दिया. परिजनों के कहा कि "राजकुमार के मुंह और शरीर पर चोट के निशान थे और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था." मृतक के पिता गौरलाल ने पुलिस को दी शिकायत में एक नाबालिग समेत उसके पिता और अन्य साथियों पर राजकुमार की हत्या करने का आरोप लगाया है. आरोप है कि युवक को सिरोही पहाड़ से करीब 72 फीट नीचे धक्का दिया गया, जिससे उसकी मौत हुई.
एफएसएल टीम ने मौके से जुटाए साक्ष्यः शिकायत के आधार पर थाना धौज पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 और 3(5) के तहत कार्रवाई शुरू की है. घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए थे. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.
हत्या या हादसा, जांच में जुटी पुलिसः अब पुलिस की जांच मोबाइल फोन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों और आरोपियों के बयानों पर केंद्रित है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि राजकुमार की मौत वास्तव में हादसा थी या उसे पहाड़ से नीचे धक्का दिया गया था.