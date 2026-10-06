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फरीदाबादः सिरोही पहाड़ से 72 फीट नीचे मिला युवक का शव, मौके से मोबाइल मिला, नाबालिग सहित कई आरोपी गिरफ्तार

सिरोही पहाड़ से 72 फीट नीचे मिला युवक का शव ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: सिरोही इलाके में 19 वर्षीय युवक राजकुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है. मंगलवार को पुलिस ने मामले में शामिल नाबालिग आरोपी को क्राइम सीन पर ले जाकर घटनास्थल की निशानदेही कराई. इसी दौरान पुलिस ने मौके से मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया. मोबाइल को कब्जे में लेकर पुलिस ने उसकी जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब मोबाइल की कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के जरिए घटना की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

पहाड़ के अंदर सूखे इलाके में पत्थरों के बीच मिलाः जांच अधिकारी ने बताया कि राजकुमार के सिरोही झील में डूबने की सूचना मिली थी. सूचना के बाद पुलिस और परिजनों ने झील में उसकी तलाश शुरू की. काफी देर तक तलाश करने के बावजूद युवक का शव झील के पानी में नहीं मिला. इसके बाद आसपास के इलाके में भी तलाश की गई. देर रात करीब साढ़े 8 बजे राजकुमार का शव सिरोही पहाड़ के अंदर सूखे इलाके में पत्थरों के बीच मिला. 19 वर्षीय युवक राजकुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (ETV Bharat)