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फरीदाबाद में जिम के बाहर एसयूवी ने कार को मारी जोरदार टक्कर, महिला फंसी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना

फरीदाबाद में जिम के बाहर एसयूवी ने कार को मारी जोरदार टक्कर ( ETV Bharat )

फरीदाबाद : शहर के NIT-3 इलाके में एक जिम के बाहर दो महिलाओं की कारों के बीच टक्कर का मामला सामने आया है. हादसे में इनोवा कार से जिम पहुंची एक महिला SUV के नीचे फंस गई. महिला करीब दो मिनट तक गाड़ी के नीचे रही. मौके पर मौजूद युवकों और अन्य लोगों ने SUV को पीछे करवाकर उसे बाहर निकाला. इसके बाद घायल महिला को दूसरी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया गया.

मौके पर मची अफरा-तफरी : घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हादसे के बाद मौके पर मची अफरा-तफरी और लोगों की मदद से महिला को बाहर निकालने की पूरी कोशिश दिखाई दे रही है.