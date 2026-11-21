फरीदाबाद में जिम के बाहर एसयूवी ने कार को मारी जोरदार टक्कर, महिला फंसी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना
Faridabad SUV Hits Car :हरियाणा के फरीदाबाद में एक जिम के बाहर एसयूवी से आई महिला ने दूसरी महिला की कार को टक्कर मार दी.
Published : November 21, 2026 at 8:12 PM IST|
Updated : November 21, 2026 at 8:24 PM IST
फरीदाबाद : शहर के NIT-3 इलाके में एक जिम के बाहर दो महिलाओं की कारों के बीच टक्कर का मामला सामने आया है. हादसे में इनोवा कार से जिम पहुंची एक महिला SUV के नीचे फंस गई. महिला करीब दो मिनट तक गाड़ी के नीचे रही. मौके पर मौजूद युवकों और अन्य लोगों ने SUV को पीछे करवाकर उसे बाहर निकाला. इसके बाद घायल महिला को दूसरी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया गया.
मौके पर मची अफरा-तफरी : घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हादसे के बाद मौके पर मची अफरा-तफरी और लोगों की मदद से महिला को बाहर निकालने की पूरी कोशिश दिखाई दे रही है.
जिम के बाहर पार्किंग के दौरान हादसा : 19 नवंबर को NIT-3 स्थित जिम के बाहर यह घटना हुई. दोनों महिलाएं नियमित रूप से जिम आती थीं और अपनी-अपनी गाड़ियों से वहां पहुंची थीं. इनोवा सवार महिला जिम के बाहर अपनी कार पार्क कर रही थी. इसी दौरान दूसरी महिला SUV लेकर पार्किंग की तरफ आई. इसी बीच दोनों वाहनों के बीच टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि इनोवा करीब 10 फीट तक आगे खिसक गई. वहीं, इनोवा से बाहर निकली महिला SUV के नीचे फंस गई.
मदद के लिए चिल्लाती रही महिला : हादसे के बाद घायल महिला सड़क पर पड़ी मदद के लिए आवाज लगाती रही. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे बचाने की कोशिश शुरू कर दी. कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोगों ने SUV को पीछे करवाया और महिला को गाड़ी के नीचे से बाहर निकाला. इसके बाद उसे एक अन्य वाहन में बैठाकर उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया.
CCTV में कैद हुई पूरी घटना : हादसे का करीब पांच मिनट का CCTV फुटेज सामने आया है. वीडियो में जिम के बाहर का पार्किंग क्षेत्र दिखाई देता है. SUV की टक्कर के बाद वहां मौजूद जिम कर्मचारी, गार्ड और अन्य लोग घटनास्थल की तरफ दौड़ते नजर आते हैं. फुटेज में SUV चला रही महिला भी वाहन से उतरकर घायल महिला की मदद करने का प्रयास करती दिखाई देती है. कुछ देर बाद कई लोग मिलकर घायल महिला को बाहर निकालते हैं. हादसे में दोनों वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं.
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