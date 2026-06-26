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फरीदाबाद में नशे की लत में पति बना सौदागर, कर दिया पत्नी का ही एक लाख में सौदा, पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार

फरीदाबाद: नशे की लत किस तरह इंसान से रिश्तों की मर्यादा भी छीन लेती है, इसका एक हैरान करने वाला मामला फरीदाबाद में सामने आया है. एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसने नशे की लत पूरी करने के लिए उसका एक लाख रुपये में सौदा कर दिया. विरोध करने पर पति ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. पीड़िता का आरोप है कि शिकायत लेकर दो बार थाने पहुंचने के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. मीडिया के हस्तक्षेप के बाद अब पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

नशे की लत में पत्नी को बेचने का आरोप: पीड़िता नीलम ने बताया कि, "मेरे पति राकेश को शराब और नशे की बुरी लत है. पति लगातार मुझसे पैसों की मांग करता था और कई बार पैसे भी दे चुकी हूं. जब इस बार मैंने पैसे देने से मना किया तो पति ने कहा कि, "दो-तीन दिन के लिए एक जगह चली जा, उसके बदले मुझे एक लाख रुपये मिल जाएंगे." जब मैंने इसका विरोध किया तो मेरे साथ मारपीट की."

पति ने कर दिया पत्नी का ही एक लाख में सौदा (ETV Bharat)

18 साल पहले हुई थी शादी: पीड़िता के अनुसार उसकी शादी को 18 वर्ष हो चुके हैं. महिला मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली है और कई वर्षों से पति व बच्चों के साथ फरीदाबाद में रह रही थी. उसका पति दिन में ऑटो चलाता है और रात में नशा करता है. महिला का कहना है कि नशे की वजह से पति पहले ही घर और उसके गहने तक बेच चुका है. अब वह परिवार चलाने के बजाय लगातार पैसों की मांग और मारपीट करता है.