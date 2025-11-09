ETV Bharat / state

फरीदाबाद में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, बॉयफ्रेंड से बात करने से रोकने पर थी नाराज़

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर डाली है. पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में फरीदाबाद पुलिस अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है. इस मामले में कार्रवाई करते हुए थाना NIT की टीम ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में आरोपी पत्नी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

पत्नी को गिरफ्तार किया : पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि सूरजपाल निवासी कृष्णा कालोनी फरीदाबाद ने थाना NIT में दी गई अपनी शिकायत में बताया कि उसके बेटे अरुण की मौत हो गई है और उसके गर्दन पर निशान है. 6 नवंबर को उसका बेटा अपने ससुराल गया था. इस शिकायत पर थाना NIT में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया. मामले में कार्रवाई करते हुये थाना NIT की टीम ने आरोपी पत्नी जो कृष्णा कालोनी फरीदाबाद की रहने वाली है, उसे गिरफ्तार कर लिया है.

पति की गला घोंटकर की थी हत्या : शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि मृतक की पत्नी के एक दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध थे जिसका पता उसके पति अरुण को लग गया था, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी को अपने प्रेमी से फोन पर बातचीत करने के लिए मना करता था. इसके बाद पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. जब 7 नवंबर को उसकी पत्नी के परिवार वाले एक पारिवारिक शादी के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बदायूं गए हुए थे तो उसने अपने प्रेमी के पास फोन कर उसे घर पर बुलाया. इसके बाद मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेल्ट से अरुण का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. आरोपी पत्नी को अदालत में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर ले लिया गया है.

