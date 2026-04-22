फरीदाबाद में 36 घंटे ठप रहेगी पानी की सप्लाई, इन कॉलोनियों और सेक्टरों के लोग होंगे प्रभावित
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में 36 घंटे पानी बंद रहेगा. प्रशासन ने लोगों को पहले से पानी स्टोर करने की सलाह दी है.
Published : April 22, 2026 at 2:44 PM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आने वाले दिनों में पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा. प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार 23 अप्रैल सुबह 9 बजे से 25 अप्रैल रात 9 बजे तक करीब 36 घंटे के लिए पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी. यह कटौती ऐसे समय में की जा रही है, जब गर्मी अपने चरम पर है और पानी की मांग पहले से ही काफी बढ़ चुकी है.
तकनीकी कार्य के कारण बंदी: दरअसल, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) के अनुसार यह फैसला रैनी वेल जल आपूर्ति लाइन नंबर-1 को नई पाइपलाइन से जोड़ने के लिए लिया गया है. यह कार्य सेक्टर 64-65 डिवाइडिंग रोड के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के नजदीक किया जा रहा है, जहां 600 मिमी व्यास की पाइपलाइन को जोड़ा जाएगा. इस तकनीकी प्रक्रिया को सुरक्षित तरीके से पूरा करने के लिए जल आपूर्ति को अस्थायी रूप से रोकना जरूरी बताया गया है.
कई इलाकों में पड़ेगा प्रभाव: इस दौरान बल्लभगढ़ के कई प्रमुख क्षेत्रों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी. इनमें सेक्टर-22, 23, 25, 55, 58, गौंछी, शहीद पार्क, जेसीबी चौक, पंचायत भवन, जैन कॉलोनी, भीम बाग, सुभाष कॉलोनी, ऊंचागांव, मिल्क प्लांट और प्रेम नगर शामिल हैं. इन इलाकों में रहने वाले लोगों को रोजमर्रा के कामों जैसे पीने, खाना बनाने और सफाई के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है.
प्रशासन की अपील: इस बीच एफएमडीए प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे पहले से ही पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण कर लें और उसका सोच-समझकर उपयोग करें. अधिकारियों का कहना है कि यह अस्थायी असुविधा भविष्य में बेहतर और सुचारु जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है. नई पाइपलाइन के जुड़ने से आने वाले समय में पानी की सप्लाई व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को राहत मिलेगी.
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