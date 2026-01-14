ETV Bharat / state

फरीदाबाद में महिला का थर्ड डिग्री टॉर्चर!, BJP नेता के घर चोरी के शक में पुलिस ने पकड़ा था

भाजपा नेता के घर में चोरी से जुड़ा है मामलाः पीड़ित महिला के अनुसार "सेक्टर-89 की ऑनर्स होम सोसाइटी में रहने वाले भाजपा नेता हिमांशु शेट्टी के घर चोरी हुई थी. चोरी के समय परिवार घर पर नहीं था. घटना के बाद पुलिस ने शक के आधार पर मुझे पूछताछ के लिए बुलाया."

फरीदाबाद: ग्रेटर फरीदाबाद में CIA टीम पर एक महिला के साथ पूछताछ के दौरान थर्ड डिग्री टॉर्चर करने के गंभीर आरोप लगे हैं. पीड़िता महिला का आरोप है कि उसे चोरी के एक मामले में बिना किसी पुख्ता सबूत के पूछताछ के नाम पर हिरासत में लिया गया और CIA सेक्टर-85 में उसके साथ मारपीट की गई.

सिर को पानी से भरी बाल्टी में डुबोयाः पीड़िता का आरोप है कि "पहले मुझे थाने और फिर CIA सेक्टर-85 ले जाया गया, जहां उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया. CIA में उसके कपड़े उतरवाए गए, हाथ-पैर बांधकर पीटा गया और कई बार उसका सिर पानी से भरी बाल्टी में डुबोया गया." पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि "इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी समेत तीन पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे. करीब तीन घंटे तक उसे प्रताड़ित किया गया."

मानसिक रूप से परेशान है महिलाः पीड़ित महिला का कहना है कि "उसने बार-बार बताया कि उसे चोरी के बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी उसकी बात नहीं सुनी गई. महिला ने बताया कि टॉर्चर के कारण उसके पूरे शरीर में दर्द है और वह मानसिक रूप से भी काफी परेशान है. वह अपने पति और दो छोटे बच्चों के साथ रहती है और घरों में साफ-सफाई का काम करती है, जबकि उसका पति चौकीदारी करता है. पीड़िता के पति ने कहा कि वे इस पूरे मामले की शिकायत संबंधित थाने और पुलिस कमिश्नर से करेंगे और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे.

इस मामले में एसीपी सेंट्रल क्या बोलेः इस मामले में एसीपी सेंट्रल राजीव कुमार ने बताया कि "चोरी के मामले में एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया था और पूछताछ के बाद उस महिला को छोड़ दिया गया. अब महिला जो भी आरोप लगा रही है यदि महिला पुलिस को शिकायत देती है तो उसे पर भी पुलिस जांच करेगी और कार्रवाई करेगी."