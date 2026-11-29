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फरीदाबाद का दायरा बढ़ाने की तैयारी, 3100 एकड़ में नया शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, 67 सेक्टरों को जोड़ेंगी 6 लेन सड़कें

फरीदाबाद में मास्टर प्लान 2031 ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: औद्योगिक नगरी फरीदाबाद अब अपने पुराने शहरी दायरे से बाहर निकलकर विस्तार की नई तैयारी कर रही है. बढ़ती आबादी, आवासीय जरूरतों और भविष्य के ट्रैफिक दबाव को देखते हुए मास्टर प्लान-2031 के तहत नए शहरी क्षेत्र विकसित करने की योजना पर काम तेज हो रहा है. शुरुआती चरण में करीब 3100 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की तैयारी है. यहां नए सेक्टरों के लिए सड़क नेटवर्क, कनेक्टिविटी, हरित क्षेत्र और बुनियादी शहरी सुविधाओं का ढांचा तैयार किया जाएगा. प्रस्तावित विस्तार ग्रेटर फरीदाबाद से आगे शहर को नई दिशा देने की संभावना रखता है.

भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर प्लानिंग: मास्टर प्लान-2031 में फरीदाबाद के शहरी विस्तार को भविष्य की आबादी के हिसाब से तैयार करने की परिकल्पना की गई है. इसमें करीब 39.55 लाख की अनुमानित आबादी को आधार बनाया गया है. योजना के तहत लगभग 51 गांवों की 11,895 एकड़ जमीन पर नए शहरी क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव है. इन क्षेत्रों में करीब 10 लाख लोगों के लिए आवासीय और अन्य शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है. इसका उद्देश्य शहर पर बढ़ते आबादी के दबाव को व्यवस्थित तरीके से संभालना और नए इलाकों को नियोजित विकास से जोड़ना है.

फरीदाबाद का दायरा बढ़ाने की तैयारी (ETV Bharat) 3100 एकड़ जमीन से शुरू होगी विकास की प्रक्रिया: नए शहरी विस्तार के लिए शुरुआती तौर पर करीब 3100 एकड़ जमीन जुटाने की तैयारी की जा रही है. जमीन अधिग्रहण की जिम्मेदारी फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (FMDA) की होगी. वहीं नगर योजनाकार विभाग संबंधित एजेंसियों और विभागों के साथ समन्वय कर रहा है. अधिकारियों के स्तर पर जमीन की उपलब्धता, विकास की प्राथमिकताएं और अलग-अलग विभागों की जरूरतों को लेकर विचार-विमर्श चल रहा है. शुरुआती प्रक्रिया में ई-भूमि पोर्टल के जरिए जमीन उपलब्ध कराने के विकल्प पर भी काम किया जा रहा है. सेक्टर-92 से 158 तक विकसित होंगे 67 नए सेक्टर: प्रस्तावित शहरी विस्तार में सड़क नेटवर्क को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है. योजना के अनुसार सेक्टर-92 से सेक्टर-158 तक 67 नए सेक्टर विकसित करने की परिकल्पना है. इन सेक्टरों को जोड़ने के लिए 200 फुट चौड़ी छह लेन की मास्टर रोड बनाने का प्रस्ताव है. इसके दोनों ओर 40-40 फुट चौड़ी सर्विस रोड भी विकसित की जाएगी. इससे मुख्य सड़क पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के साथ स्थानीय सेक्टरों तक पहुंच आसान बनाने में मदद मिलेगी. नए नेटवर्क के जरिए भविष्य में शहर के अलग-अलग हिस्सों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने की योजना है. ग्रेटर फरीदाबाद की तर्ज पर विकसित होंगे नए इलाके: फरीदाबाद के मौजूदा शहरी क्षेत्रों और ग्रेटर फरीदाबाद के आगे नए इलाकों को नियोजित तरीके से विकसित करने की तैयारी है. योजना में केवल आवासीय कॉलोनियां बनाने के बजाय सड़क, सार्वजनिक सुविधाओं, सेक्टरों के बीच संपर्क और अन्य जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा. इससे नए बसने वाले इलाकों में बुनियादी ढांचे की कमी न रहे और भविष्य में अनियोजित निर्माण की स्थिति से बचा जा सके. विकास की दिशा तय करते समय विभिन्न विभागों की जरूरतों को एक साथ शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है.