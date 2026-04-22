पेंटिंग्स से सज रहा स्मार्ट सिटी फरीदाबाद बना "आर्ट सिटी", दीवारें दे रहीं जागरूकता का संदेश
फरीदाबाद में फ्लाईओवर की दीवारों पर जागरुकता संदेश और खूबसूरत पेंटिग्स बना कर आकर्षक रूप दिया जा रहा है.
Published : April 22, 2026 at 10:50 AM IST
फरीदाबाद: स्मार्ट सिटी की दिशा में आगे बढ़ रहे फरीदाबाद को अब एक नया और आकर्षक रूप दिया जा रहा है. दरअसल, नगर निगम की पहल के तहत दिल्ली-मथुरा रोड पर बदरपुर बॉर्डर से लेकर बल्लभगढ़ तक बने फ्लाईओवर की दीवारों को रंग-बिरंगी पेंटिंग्स से सजाया जा रहा है. यह पहल शहर को सिर्फ साफ-सुथरा ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध बना रही है.
दीवारों पर उभरते संदेश कर रहे प्रेरित: इन पेंटिंग्स की खासियत यह है कि ये सिर्फ सजावट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर चित्र एक संदेश दे रही है. कहीं देशभक्ति की भावना झलक रही है तो कहीं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है. कई चित्र समाज को जागरूक करने और सकारात्मक सोच फैलाने का काम कर रहे हैं, जिससे राहगीर भी प्रेरित हो रहे हैं.
कलाकारों की मेहनत से निखरता शहर: इन खूबसूरत पेंटिंग्स को तैयार करने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश से कलाकार बुलाए गए हैं. ये कलाकार अपनी रचनात्मकता और बारीकी से हर दीवार को एक अलग पहचान दे रहे हैं. दीवारों पर बन रही हर कलाकृति एक नई कहानी कहती नजर आती है.
कलाकारों ने साझा किया अनुभव: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कलाकार कमल ने कहा कि, "मैं उत्तर प्रदेश के हाथरस से आया हूं और हमारी कंपनी को फरीदाबाद में फ्लाईओवर की दीवारों पर पेंटिंग का टेंडर मिला है. हम हर दीवार पर अलग-अलग पेंटिंग बना रहे हैं, जिनका एक खास संदेश है." वहीं, कलाकार अभिषेक ने बताया, "मैं पिछले एक साल से कलाकृतियां बना रहा हूं और अब यहां काम करने का मौका मिला है. पिछले 15 दिनों से हम काम कर रहे हैं और अभी काफी समय लगेगा. हर दीवार पर अलग विषय की पेंटिंग बनाई जा रही है."
थीम आधारित पेंटिंग्स का निर्माण: इसके अलावा आर्ट टू आर्टिस्ट कंपनी के फाउंडर दिनेश सिंह ने बताया कि, "नगर निगम ने हमें यह काम दिया है और हम दिल्ली-मथुरा रोड के सभी फ्लाईओवर की दीवारों पर विशेष पेंटिंग बना रहे हैं. इन पेंटिंग्स में जल, थल और वायु सेना की वीरता को भी दर्शाया जा रहा है. इसके अलावा कई सामाजिक और प्रेरणादायक विषयों पर भी काम हो रहा है. इन पेंटिंग्स में इस्तेमाल होने वाले रंग हर मौसम में टिकाऊ रहेंगे."
स्थानीय लोगों ने किया प्रशासन का धन्यवाद: वहीं, स्थानीय दुकानदार अमित मनोचा ने कहा कि, "पहले यहां कोई भी पोस्टर चिपका जाता था और दीवारें गंदी रहती थीं, लेकिन अब यह जगह बहुत सुंदर दिखती है. मैं प्रशासन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यह पहल की. यह काम देश के प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को भी आगे बढ़ाता है."
गंदगी से खूबसूरती तक का सफर: जहां पहले इन दीवारों पर पोस्टर और विज्ञापनों की भरमार रहती थी और गंदगी का माहौल था, वहीं अब ये स्थान आकर्षण का केंद्र बन गए हैं. लोग रुककर इन पेंटिंग्स को देखते हैं और उनकी सराहना करते हैं. यह बदलाव शहर की छवि को पूरी तरह बदल रहा है. इस पहल के बाद फरीदाबाद अब सिर्फ स्मार्ट सिटी ही नहीं, बल्कि ‘आर्ट सिटी’ के रूप में भी पहचान बना रहा है. यह परियोजना न केवल शहर की सुंदरता बढ़ा रही है बल्कि लोगों में जागरूकता और गर्व की भावना भी पैदा कर रही है.
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