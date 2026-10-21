फरीदाबाद में ट्रैक्टर खराब हुआ तो मालिक ने बरसाए जमकर डंडे, 12 दिन बाद ड्राइवर की मौत
फरीदाबाद में ट्रैक्टर खराब होने पर मालिक पर ड्राइवर की पिटाई का आरोप है. घायल ड्राइवर की 12 दिन बाद मौत हो गई.
Published : October 21, 2026 at 9:05 AM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद में ट्रैक्टर खराब होने से नाराज मालिक पर ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है. मारपीट में गंभीर रूप से घायल ड्राइवर ने 12 दिन बाद निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान जगदीश के रूप में हुई है. वह फरीदाबाद की कृष्णा कॉलोनी में रहता था और मूल रूप से मध्य प्रदेश का निवासी था. उसके परिवार में पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं.
घर पहुंचकर किया हमला: मृतक के छोटे भाई गिर्राज ने बताया कि, "जगदीश पवन नाम के व्यक्ति का ट्रैक्टर चलाता था. 7 अक्टूबर को नेहरू ग्राउंड में ट्रैक्टर खराब हो गया था. 8 अक्टूबर की सुबह पवन डंडा लेकर जगदीश के घर पहुंचा. जगदीश उस समय सोया हुआ था. उसने उस पर हमला कर दिया. उसके पैरों और पीठ पर डंडे मारे और पेट पर लातों से वार किया."
पेट में गंभीर चोटें का आरोप: गिर्राज ने आगे कहा कि, "जगदीश के पेट में लगातार दर्द बना रहा. 17 अक्टूबर को हालत बिगड़ने पर अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसमें आंतों में गंभीर चोटों का पता चला. उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 19 अक्टूबर को शाम करीब 5:30 बजे उसकी मौत हो गई."
भाई ने मांगा न्याय: मृतक के छोटे भाई गिर्राज ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. परिजनों का कहना है कि जगदीश की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उन्होंने आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर न्याय दिलाने की अपील की है.परिजनों ने आरोपी पर खुद को पुलिसकर्मी बताकर लोगों को धमकाने का भी आरोप लगाया है.
पुलिस ने दर्ज किया केस: वहीं, मामले में सेक्टर-11 चौकी इंचार्ज सत्यवीर सिंह ने कहा कि, "शिकायत के आधार पर पवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. आरोपी पुलिसकर्मी नहीं है और फिलहाल फरार है. उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं."
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