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फरीदाबाद में ट्रैक्टर खराब हुआ तो मालिक ने बरसाए जमकर डंडे, 12 दिन बाद ड्राइवर की मौत

ट्रैक्टर खराब हुआ तो मालिक ने बरसाए जमकर डंडे ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद में ट्रैक्टर खराब होने से नाराज मालिक पर ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है. मारपीट में गंभीर रूप से घायल ड्राइवर ने 12 दिन बाद निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान जगदीश के रूप में हुई है. वह फरीदाबाद की कृष्णा कॉलोनी में रहता था और मूल रूप से मध्य प्रदेश का निवासी था. उसके परिवार में पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं.

घर पहुंचकर किया हमला: मृतक के छोटे भाई गिर्राज ने बताया कि, "जगदीश पवन नाम के व्यक्ति का ट्रैक्टर चलाता था. 7 अक्टूबर को नेहरू ग्राउंड में ट्रैक्टर खराब हो गया था. 8 अक्टूबर की सुबह पवन डंडा लेकर जगदीश के घर पहुंचा. जगदीश उस समय सोया हुआ था. उसने उस पर हमला कर दिया. उसके पैरों और पीठ पर डंडे मारे और पेट पर लातों से वार किया."