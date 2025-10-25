ETV Bharat / state

फरीदाबाद में भी नहाय खाय के साथ चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू, पूजन-सामग्री से सजा बाजार

नहाय खाय के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया.

CHHATH PUJA IN FARIDABAD
चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 25, 2025 at 7:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबादः नहाए खाए के साथ चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ शनिवार को प्रारंभ हुआ. छठ व्रत के पहले दिन व्रतियों ने घर में कद्दू-भात प्रसाद तैयार किया. पूजन के बाद व्रतियों ने स्वयं ग्रहण किया और बाद में अपने घर-परिवार और समाज के लोगों को प्रसाद खिलाया. अमूमन इस दिन को नहाय-खाय कहा जाता है. पहले दिन नहाए-खाए से इसकी शुरुआत होती है. इस दिन लोग गंगा स्नान करके अपने घर में मिट्टी के चूल्हे पर लौकी की सब्जी, चने की दाल, चावल बनाकर प्रसाद के रूप में खाते हैं.

4 दिनों तक आस्था का सैलाब: छठ व्रत करने वाली महिलाओं ने बताया कि पहले दिन कद्दू-भात के साथ छठ पूजा शुरू होती है. दूसरे दिन खरना किया जाता है. खरना में शाम के वक्त गुड़ और चावल का खीर बनाकर प्रसाद तैयार किया जाता है. तीसरे दिन संध्या के समय घाट पर जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इसका समापन किया जाता है.

चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू (Etv Bharat)

क्यों मनाया जाता हैः घर में सुख-समृद्धि-शांति बनी रहे, संतान की प्राप्ति, असाध्य रोगों से मुक्ति सहित अन्य मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हर साल छठ मनाया जाता है. अविभाजित बिहार-यूपी ही नहीं आज के समय में देश ही नहीं विदेशों में बसे बड़ी संख्या में लोग इस त्योहार को मनाते हैं. इस त्योहार में छठ के नाम पर ऊंच-नीच, जाति-पाति सभी प्रकार का भेदभाव मिट जाता है. व्रती और उनके परिवार के लोग ही नहीं समाज के सभी वर्गों के लोग साफ-सफाई से लेकर हर छोटे-बड़े आयोजन में सहयोग करते हैं.

CHHATH PUJA IN FARIDABAD
बाजार में बिक्री के लिए सूप (Etv Bharat)

घाटों की साफ-सफाई में जुटे लोगः छठ पर्व के लिए फरीदाबाद में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों ने घाटों की साफ-सफाई और सजावट का काम शुरू कर दिया है. बल्लभगढ़ सेक्टर-3 के पुल के पास स्थित छठ घाट पर साफ-सफाई की तैयारी में जुड़ गए हैं. पूर्वांचल विकास मंच के अध्यक्ष सुदीश यादव ने बताया कि "दीपावली के दूसरे दिन से ही घाट की साफ-सफाई का काम शुरू कर दिया जाता है. हर साल की तरह इस बार भी घाट को पेंट किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छ स्थान पर पूजा के लिए मिले."

CHHATH PUJA IN FARIDABAD
छठ पूजन सामाग्री रखने के लिए टोकरी (Etv Bharat)

28 अक्टूबर को प्रातः कालीन अर्घ्यः सुदीश यादव ने बताया कि "इस बार 27 अक्टूबर को छठ पर्व का पहला अर्घ्य और 28 तारीख को प्रातः कालीन अर्घ्य के साथ समापन होता है. छठ संध्या पर यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय और बाहर से आए कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे." सुदीश यादव ने कहा कि "इस घाट पर हर साल सेक्टर-3, 4, 7, 8, चावला कॉलोनी, तिरखा कॉलोनी, पटेल नगर और राम नगर सहित आसपास के क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग छठ पूजा करने पहुंचते हैं. इसे ध्यान में रखकर हमलोग आपसी सहयोग से साफ-सफाई सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं करते हैं."

CHHATH PUJA IN FARIDABAD
सूप बाजार (Etv Bharat)

यमुना नदी के किनारे छठ के लिए जुटेंगे लोगः आपको बता दें "छठ महापर्व को लेकर जगह-जगह तैयारी की जा रही है और इसके अलावा फरीदाबाद से गुजरने वाली यमुना नदी में भी प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है ताकि छठ महापर्व के दौरान व्रतियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो. इसके लिए घाटों पर आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ-साथ सुरक्षा, ट्रैफिक, पार्किंग व्यवस्था के अलावा अन्य इंतजाम किए गए हैं."

CHHATH PUJA IN FARIDABAD
मोहल्ले का घाट (Etv Bharat)
ये भी पढ़ें-Chhath Puja 2025: छठ महापर्व को लेकर फरीदाबाद प्रशासन ने शुरू की तैयारियां, सभी घाटों पर सुरक्षा बलों की होगी तैनाती

TAGGED:

घाटों की साफ सफाई
फरीदाबाद में छठ पूजा की तैयारी
छठ पूजा 2025
CHHATH PUJA IN FARIDABAD
CHHATH PUJA IN FARIDABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.