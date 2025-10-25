ETV Bharat / state

फरीदाबाद में भी नहाय खाय के साथ चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू, पूजन-सामग्री से सजा बाजार

4 दिनों तक आस्था का सैलाब: छठ व्रत करने वाली महिलाओं ने बताया कि पहले दिन कद्दू-भात के साथ छठ पूजा शुरू होती है. दूसरे दिन खरना किया जाता है. खरना में शाम के वक्त गुड़ और चावल का खीर बनाकर प्रसाद तैयार किया जाता है. तीसरे दिन संध्या के समय घाट पर जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इसका समापन किया जाता है.

फरीदाबादः नहाए खाए के साथ चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ शनिवार को प्रारंभ हुआ. छठ व्रत के पहले दिन व्रतियों ने घर में कद्दू-भात प्रसाद तैयार किया. पूजन के बाद व्रतियों ने स्वयं ग्रहण किया और बाद में अपने घर-परिवार और समाज के लोगों को प्रसाद खिलाया. अमूमन इस दिन को नहाय-खाय कहा जाता है. पहले दिन नहाए-खाए से इसकी शुरुआत होती है. इस दिन लोग गंगा स्नान करके अपने घर में मिट्टी के चूल्हे पर लौकी की सब्जी, चने की दाल, चावल बनाकर प्रसाद के रूप में खाते हैं.

क्यों मनाया जाता हैः घर में सुख-समृद्धि-शांति बनी रहे, संतान की प्राप्ति, असाध्य रोगों से मुक्ति सहित अन्य मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हर साल छठ मनाया जाता है. अविभाजित बिहार-यूपी ही नहीं आज के समय में देश ही नहीं विदेशों में बसे बड़ी संख्या में लोग इस त्योहार को मनाते हैं. इस त्योहार में छठ के नाम पर ऊंच-नीच, जाति-पाति सभी प्रकार का भेदभाव मिट जाता है. व्रती और उनके परिवार के लोग ही नहीं समाज के सभी वर्गों के लोग साफ-सफाई से लेकर हर छोटे-बड़े आयोजन में सहयोग करते हैं.

बाजार में बिक्री के लिए सूप (Etv Bharat)

घाटों की साफ-सफाई में जुटे लोगः छठ पर्व के लिए फरीदाबाद में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों ने घाटों की साफ-सफाई और सजावट का काम शुरू कर दिया है. बल्लभगढ़ सेक्टर-3 के पुल के पास स्थित छठ घाट पर साफ-सफाई की तैयारी में जुड़ गए हैं. पूर्वांचल विकास मंच के अध्यक्ष सुदीश यादव ने बताया कि "दीपावली के दूसरे दिन से ही घाट की साफ-सफाई का काम शुरू कर दिया जाता है. हर साल की तरह इस बार भी घाट को पेंट किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छ स्थान पर पूजा के लिए मिले."

छठ पूजन सामाग्री रखने के लिए टोकरी (Etv Bharat)

28 अक्टूबर को प्रातः कालीन अर्घ्यः सुदीश यादव ने बताया कि "इस बार 27 अक्टूबर को छठ पर्व का पहला अर्घ्य और 28 तारीख को प्रातः कालीन अर्घ्य के साथ समापन होता है. छठ संध्या पर यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय और बाहर से आए कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे." सुदीश यादव ने कहा कि "इस घाट पर हर साल सेक्टर-3, 4, 7, 8, चावला कॉलोनी, तिरखा कॉलोनी, पटेल नगर और राम नगर सहित आसपास के क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग छठ पूजा करने पहुंचते हैं. इसे ध्यान में रखकर हमलोग आपसी सहयोग से साफ-सफाई सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं करते हैं."

सूप बाजार (Etv Bharat)

यमुना नदी के किनारे छठ के लिए जुटेंगे लोगः आपको बता दें "छठ महापर्व को लेकर जगह-जगह तैयारी की जा रही है और इसके अलावा फरीदाबाद से गुजरने वाली यमुना नदी में भी प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है ताकि छठ महापर्व के दौरान व्रतियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो. इसके लिए घाटों पर आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ-साथ सुरक्षा, ट्रैफिक, पार्किंग व्यवस्था के अलावा अन्य इंतजाम किए गए हैं."