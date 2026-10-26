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फरीदाबाद टैक्सी चालक प्रकाश हत्याकांडः आरोपी गिरफ्तार, टैक्सी परमिट और पैसों के विवाद में दोस्त ने ही की दोस्त की हत्या

टैक्सी चालक प्रकाश हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: सेक्टर-77 की मेन रोड पर टैक्सी की ड्राइवर सीट पर मृत मिले चालक प्रकाश कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. क्राइम ब्रांच सेंट्रल की टीम ने मामला दर्ज होने के करीब दो घंटे के भीतर आरोपी कुंदन निवासी चांदपुर को काबू कर लिया. पुलिस की प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह टैक्सी के परमिट और पैसों को लेकर हुआ विवाद सामने आया है. आरोप है कि दोनों के बीच कहासुनी बढ़ने पर कुंदन ने गाड़ी में रखे टॉवल से प्रकाश का गला घोंट दिया और मौके से फरार हो गया.

मृतक के छोटे भाई की शिकायत पर प्राथमिकीः क्राइम ब्रांच-2 के एसीपी वरुण कुमार दहिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि "25 अक्टूबर की सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर-77 की मेन रोड पर खड़ी एक टैक्सी में चालक मृत अवस्था में पड़ा है. सूचना मिलते ही थाना बीपीटीपी पुलिस, एफएसएल और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंचीं. जांच के दौरान मृतक की पहचान प्रकाश कुमार (50), निवासी केएलजे सोसायटी, सेक्टर-77 के रूप में हुई. इसके बाद मृतक के छोटे भाई निर्मल की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की."