फरीदाबाद टैक्सी चालक प्रकाश हत्याकांडः आरोपी गिरफ्तार, टैक्सी परमिट और पैसों के विवाद में दोस्त ने ही की दोस्त की हत्या
फरीदाबाद पुलिस ने टैक्सी चालक प्रकाश हत्याकांड में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : October 26, 2026 at 4:47 PM IST
फरीदाबाद: सेक्टर-77 की मेन रोड पर टैक्सी की ड्राइवर सीट पर मृत मिले चालक प्रकाश कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. क्राइम ब्रांच सेंट्रल की टीम ने मामला दर्ज होने के करीब दो घंटे के भीतर आरोपी कुंदन निवासी चांदपुर को काबू कर लिया. पुलिस की प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह टैक्सी के परमिट और पैसों को लेकर हुआ विवाद सामने आया है. आरोप है कि दोनों के बीच कहासुनी बढ़ने पर कुंदन ने गाड़ी में रखे टॉवल से प्रकाश का गला घोंट दिया और मौके से फरार हो गया.
मृतक के छोटे भाई की शिकायत पर प्राथमिकीः क्राइम ब्रांच-2 के एसीपी वरुण कुमार दहिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि "25 अक्टूबर की सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर-77 की मेन रोड पर खड़ी एक टैक्सी में चालक मृत अवस्था में पड़ा है. सूचना मिलते ही थाना बीपीटीपी पुलिस, एफएसएल और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंचीं. जांच के दौरान मृतक की पहचान प्रकाश कुमार (50), निवासी केएलजे सोसायटी, सेक्टर-77 के रूप में हुई. इसके बाद मृतक के छोटे भाई निर्मल की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की."
पैसे को लेकर हुआ था दोनों के बीच विवादः क्राइम ब्रांच-2 के एसीपी वरुण कुमार दहिया ने बताया कि "आरोपी कुंदन और प्रकाश की करीब चार साल से जान-पहचान थी. दोनों टैक्सी चलाने का काम करते थे. कुंदन अपनी टैक्सी का परमिट प्रकाश के माध्यम से बनवाता था. इस बार टैक्सी की नंबर प्लेट और परमिट बनवाने में लगने वाले पैसों को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था."
हत्या से पहले दोनों ने गाड़ी में बैठकर की पार्टीः पुलिस जांच के मुताबिक, 24 और 25 अक्टूबर की दरमियानी रात दोनों गाड़ी में बैठकर पार्टी कर रहे थे. इसी दौरान पैसों को लेकर उनके बीच कहासुनी शुरू हो गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर कुंदन ने गाड़ी में रखे टॉवल से प्रकाश का गला घोंट दिया. हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल मामले में आगे की जांच की जा रही है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर हत्या से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है.