39वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला; उत्तर प्रदेश है थीम स्टेट, देखें इस बार क्या है ख़ास
39वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए उत्तर प्रदेश को थीम स्टेट चुना गया है. इसमें यूपी की सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कला दिखेगी.
Published : January 30, 2026 at 6:58 PM IST
फरीदाबाद: उत्तर प्रदेश को 39वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए 'थीम स्टेट' चुना गया है. इस बार मेले में यूपी की सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कला का भव्य प्रदर्शन देखने को मिलेगा. 39 वें अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेले की शुरुआत 31 जनवरी से होने जा रहा है जो 15 फरवरी तक चलेगा और इस मेले उद्घाटन सी.पी. राधाकृष्णन करेंगे.
इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा समेत हरियाणा के तमाम मंत्री और विधायक शामिल होंगे.
उत्तर प्रदेश और मेघालय स्टेट पार्टनर: इस बार दो राज्यों को स्टेट पार्टनर के तौर पर मेले में शामिल किया गया है. इसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और मेघालय हैं. उत्तर प्रदेश की झलक इस बार सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेले में देखने को मिलेगी. यही वजह है कि मेले के प्रांगण में उत्तर प्रदेश की थीम पर कई चीजें बनाई जा रही हैं.
यूपी के लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुति देंगे कलाकार: पर्यटन मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि इस बार दो राज्य स्टेट पार्टनर के तौर पर इस मेले में शामिल हो रहे हैं. इसमें उत्तर प्रदेश और मेघालय हैं. उत्तर प्रदेश से जुड़ी संस्कृति, कला, क्राफ्ट सब कुछ इस बार सूरजकुंड के इस मेले में देखने को मिलेगा. इसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पवेलियन शामिल हैं.
उत्तर प्रदेश की कला का संगम देखने को मिलेगा: मेले में उत्तर प्रदेश की विरासत, संस्कृति से लेकर उत्तर प्रदेश की कला का संगम देखने को मिलेगा. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश गेट, काशी गेट, बुंदेलखंड गेट, प्रयागराज द्वारा भी देखने को मिलेगा. साथ ही बनारसी साड़ी का भी संगम मेले में देखने को मिलेगा. वहीं उत्तर प्रदेश में बने राम मंदिर जैसा ही एक पोस्टर मेले प्रांगण में लगाया गया है. यहां पर लोग सेल्फी ले सकते हैं.
शिल्प के इतिहास और कलाकारों के लिए QR कोड: उत्तर प्रदेश के संस्कृति से जुड़े कई कलाकार भी अपनी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे. इसके अलावा अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, बनारस घाट समेत कई घाट भी बनाए गये हैं. वहीं जिस तरह से अयोध्या में शंख विराजमान है, उसी तरह से मेले में भी एक शंख को रखा गया है ताकि लोग यहां पर भी सेल्फी ले सकें. इसके अलावा कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र को भी इस मेले परिसर में बनाया गया है, ताकि लोग उत्तर प्रदेश की संस्कृति को और नजदीक से जान सकें.
उत्तर प्रदेश के व्यंजनों का स्वाद मिलेगा: पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने बताया कि हाल ही में यूनीसेफ ने उत्तर प्रदेश के व्यंजनों को अप्रूव किया है. उन व्यंजनों का भी स्वाद इस मेले में आने वाले लोग ले सकेंगे. उत्तर प्रदेश के कई ऐसे व्यंजन है जो पूरी दुनियां में लोकप्रिय हैं और वह तमाम व्यंजन इस बार इस मेले में मिलेंगे.
उत्तर प्रदेश के स्टालों पर कन्नौज की विश्व प्रसिद्ध इत्र, फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां, भदोही की जरी-जरदोही, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी दर्शकों को खास तौर पर अपने और आकर्षित करेगी. सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेले में इस बार पिछली बार से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है.
मेले की मुख्य चीजें निम्नलिखित रहेंगी:
40 ODOP स्टॉल्स लगाए जाएंगे: 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) योजना के तहत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लगभग 40 विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे. इनमें कन्नौज का इत्र, फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी, और खुर्जा की पॉटरी आकर्षण का केंद्र होंगी.
पारंपरिक हस्तशिल्प से बढ़ेगी मेले की शान: लखनऊ की मशहूर चिकनकारी, वाराणसी का जरदोजी काम और भदोही के विश्वप्रसिद्ध कालीन मेले की शान बढ़ाएंगे.
सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे कलाकार: प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 5 से 6 सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिनमें 50 से 100 कलाकार यूपी के लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुति देंगे.
डिजिटल और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल: मेले के रास्तों पर खुर्जा और ब्लैक पॉटरी जैसे डिजाइनों की नक्काशी की जाएगी. साथ ही, विशेष QR कोड लगाए जाएंगे, जिन्हें स्कैन करके आप उस शिल्प के इतिहास और कलाकार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.
वीकेंड पर फैशन शो होगा: वीकेंड पर तीन फैशन शो आयोजित किए जाएंगे, जिनमें राज्य के पारंपरिक और आधुनिक परिधानों व आभूषणों का प्रदर्शन होगा.
इको-फ्रेंडली सजावट: पूरे मेले परिसर को पर्यावरण के अनुकूल सामग्री से सजाया जाएगा, जो टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देगा.
