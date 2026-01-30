ETV Bharat / state

39वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला; उत्तर प्रदेश है थीम स्टेट, देखें इस बार क्या है ख़ास

फरीदाबाद: उत्तर प्रदेश को 39वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए 'थीम स्टेट' चुना गया है. इस बार मेले में यूपी की सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कला का भव्य प्रदर्शन देखने को मिलेगा. 39 वें अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेले की शुरुआत 31 जनवरी से होने जा रहा है जो 15 फरवरी तक चलेगा और इस मेले उद्घाटन सी.पी. राधाकृष्णन करेंगे.

इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा समेत हरियाणा के तमाम मंत्री और विधायक शामिल होंगे.

जानकारी देते पर्यटन मंत्री अरविंद कुमार शर्मा (Video Credit: ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश और मेघालय स्टेट पार्टनर: इस बार दो राज्यों को स्टेट पार्टनर के तौर पर मेले में शामिल किया गया है. इसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और मेघालय हैं. उत्तर प्रदेश की झलक इस बार सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेले में देखने को मिलेगी. यही वजह है कि मेले के प्रांगण में उत्तर प्रदेश की थीम पर कई चीजें बनाई जा रही हैं.

यूपी के लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुति देंगे कलाकार: पर्यटन मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि इस बार दो राज्य स्टेट पार्टनर के तौर पर इस मेले में शामिल हो रहे हैं. इसमें उत्तर प्रदेश और मेघालय हैं. उत्तर प्रदेश से जुड़ी संस्कृति, कला, क्राफ्ट सब कुछ इस बार सूरजकुंड के इस मेले में देखने को मिलेगा. इसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पवेलियन शामिल हैं.

उत्तर प्रदेश की कला का संगम देखने को मिलेगा: मेले में उत्तर प्रदेश की विरासत, संस्कृति से लेकर उत्तर प्रदेश की कला का संगम देखने को मिलेगा. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश गेट, काशी गेट, बुंदेलखंड गेट, प्रयागराज द्वारा भी देखने को मिलेगा. साथ ही बनारसी साड़ी का भी संगम मेले में देखने को मिलेगा. वहीं उत्तर प्रदेश में बने राम मंदिर जैसा ही एक पोस्टर मेले प्रांगण में लगाया गया है. यहां पर लोग सेल्फी ले सकते हैं.

उत्तर प्रदेश है थीम स्टेट. (Photo Credit: ETV Bharat)

शिल्प के इतिहास और कलाकारों के लिए QR कोड: उत्तर प्रदेश के संस्कृति से जुड़े कई कलाकार भी अपनी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे. इसके अलावा अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, बनारस घाट समेत कई घाट भी बनाए गये हैं. वहीं जिस तरह से अयोध्या में शंख विराजमान है, उसी तरह से मेले में भी एक शंख को रखा गया है ताकि लोग यहां पर भी सेल्फी ले सकें. इसके अलावा कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र को भी इस मेले परिसर में बनाया गया है, ताकि लोग उत्तर प्रदेश की संस्कृति को और नजदीक से जान सकें.