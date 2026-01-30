सूरजकुंड मेले का काउंटडाउन शुरू, एक क्लिक में जानें टिकट से लेकर मेले की खासियत
फरीदाबाद में कल से सूरजकुंड आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेला शुरू हो रहा है. उपराष्ट्रपति कल मेले का उद्घाटन करेंगे.
Published : January 30, 2026 at 5:31 PM IST|
Updated : January 30, 2026 at 6:15 PM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद में "अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेला" का शुभारंभ 31 जनवरी से होने जा रहा है. यह प्रतिष्ठित मेला 15 फरवरी तक चलेगा. इसके उद्घाटन समारोह में देश के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे. इस दौरान हरियाणा के पूर्व सीएम व केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी,केंद्रीय टूरिज्म मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित तमाम नेता मौजूद रहेंगे.
अधिकारियों ने लिया मेले का जायजा: मेले की तैयारियों को लेकर पर्यटन मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने सूरजकुंड मेला ग्राउंड का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. मंत्री ने बताया कि, "इस बार मेला पिछले वर्षों की तुलना में अधिक भव्य होगा. कल से यानी 31 जनवरी से इस मेले की शुरुआत हो रही है. यह मेला 15 फरवरी तक चलेगा. मेले का उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन करेंगे. उत्तर प्रदेश और मेघालय से भी अधिकारी इस मेले में पहुंचेंगे."
50 से अधिक देशों की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी: इस वर्ष मेले में 50 से अधिक देशों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है. दुनियाभर से हैंडीक्राफ्ट कलाकार, शिल्पकार और प्रतिनिधि सूरजकुंड पहुंचेंगे. लगभग 700 विदेशी मेहमानों के आने की संभावना है, जिससे यह मेला वैश्विक सांस्कृतिक संगम का रूप लेगा.
स्टेट और कंट्री पार्टनर: इस बार उत्तर प्रदेश और मेघालय को स्टेट पार्टनर बनाया गया है, जबकि मिस्र देश कंट्री पार्टनर के रूप में शामिल हो रहा है. इन राज्यों और देश की संस्कृति, कला, खान-पान और लोक परंपराओं की झलक मेले में विशेष रूप से देखने को मिलेगी.
1300 से अधिक स्टॉलों में दिखेगा शिल्पकला का महासंगम: मेले में कुल 1300 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जहां देश-विदेश की पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा, सजावटी वस्तुएं और लोक कलाएं प्रदर्शित की जाएंगी. आत्मनिर्भर भारत की सोच को साकार करता यह मेला कारीगरों को सीधा बाजार उपलब्ध कराएगा.
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ हाईटेक निगरानी: मेले की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. करीब 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है.इसके अलावा सिविल ड्रेस में क्राइम ब्रांच के जवान भी मेले के अंदर और बाहर तैनात रहेंगे. निगरानी के लिए 600 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन कैमरों से भी सुरक्षा पर नजर रखी जाएगी.
तीन मंचों पर सांस्कृतिक धमाल: इस बार मेले में तीन भव्य मंच बनाए गए हैं, जहां रोज़ाना सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे. बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर, सलमान अली और पंजाबी गायक गुरदास मान जैसे दिग्गज कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे.
मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम:सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा मेले में फैशन शो, मैजिक शो और अन्य मनोरंजक गतिविधियों की भी व्यवस्था की गई है. बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक, हर वर्ग के लिए मनोरंजन का पूरा इंतज़ाम रहेगा.
लगाए जाएंगे 100 से ज्यादा फूड स्टॉल: मेले में 100 से अधिक फूड स्टॉल लगाए गए हैं, जहां खासतौर पर उत्तर प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकेगा. हाल ही में यूनीसेफ द्वारा उत्तर प्रदेश के खान-पान की सराहना किए जाने के बाद इन व्यंजनों को विशेष महत्व दिया गया है.
सेल्फी प्वाइंट और दर्शक सुविधाएं: मेले में जगह-जगह आकर्षक सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं. साथ ही दर्शकों की सुविधा के लिए एटीएम बूथ और डिस्पेंसरी भी स्थापित की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके.
दिल्ली मेट्रो बना टिकट पार्टनर, कितनी होगी कीमत? इस बार दिल्ली मेट्रो मेले का टिकट पार्टनर है. दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों, वेबसाइट और हरियाणा टूरिज्म की साइट से टिकट खरीदे जा सकते हैं, जिससे दर्शकों को बड़ी सुविधा मिलेगी. टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीदे जा सकते हैं. दिल्ली मेट्रो स्टेशन से ऑफलाइन जबकि दिल्ली मेट्रो की वेबसाइट और हरियाणा टूरिज्म की वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट खरीदा जा सकता है. इसके अलावा सूरजकुंड मेले ग्राउंड के बाहर भी टिकट काउंटर बनाया गया है. जहां से भी लोग टिकट ले सकते हैं. टिकट प्राइस की बात करें, तो आम दिनों में वयस्कों के लिए टिकट प्राइस 120 रुपये से लेकर 150 रुपए तक रहेगा, जबकि वीकेंड पर टिकट की कीमत 150 रुपये से 200 रुपये के बीच रहेगी. 5 साल से छोटे बच्चों का टिकट फ्री रहेगा. वहीं 5 साल से ऊपर के बच्चों का टिकट 60 रुपये से 100 रुपये तक रहेगा.
बदले नाम के साथ हो रहा मेले का आयोजन: पिछले 38 वर्षों से आयोजित हो रहे इस मेले का नाम इस बार बदलकर “अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेला” कर दिया गया है. 39वीं बार आयोजित हो रहा यह मेला आत्मनिर्भर भारत की भावना को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा.
