सूरजकुंड मेले में कलाकारों ने फिर दोहराया इतिहास, सारंगी की धुन कर देगी मदहोश, सदियों पुरानी कला देख उत्साहित हुए लोग

कलाकारों ने लोगों से मांगी मदद: उन्होंने कहा कि "यह कला बहुत पुरानी है और हम इस कला को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि सरकार और लोगों को चाहिए कि इस कला को बचाने में हमारी मदद करें. क्योंकि आधुनिक युग में जो पुराने वाद्य यंत्र हैं. वह अब दूर होते हुए जा रहे हैं और ऐसा ही रहा तो आने वाली पीढ़ी इस कला को नहीं देख पाएंगी. लेकिन हमारी कोशिश है कि इस कला को हम बचा सके."

"सारंगी की आवाज से रोग होता है दूर": कलाकारों ने बताया कि "यह एक ऐसी कला है, जिसके सुनने के बाद सभी रोग दूर हो जाता है. अगर किसी गांव में कोई व्यक्ति बीमार है या उस गांव में कोई महामारी आ गई. या फिर उस गांव में पशु बीमार पड़ पर जाता था, तब हमारे पूर्वज सारंगी बजाते थे. इस दौरान वह रोग गांव से हमेशा के लिए दूर हो जाता था. आज हम छठी पीढ़ी हैं, जो इस कला को लेकर चल रहे हैं. आज भी मान्यता है कि अगर कहीं किसी गांव में कोई रोग आ गया या फिर कोई महामारी फैल गई तो उस गांव में जाकर हम सारंगी बजाते हैं. तो उस गांव से वह रोग दूर हो जाता है. आज के युग में डीजे की वजह से कला अब लोगों से दूर होती जा रही है".

"पुश्तैनी कला को बचाने की कोशिश": ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान सांरगी वादक इंदर सिंह लांबा ने बताया कि "इस कला को योगा सारंगी कहते हैं. यह कला लगभग 800 साल पुरानी कला है और इस कला को हम अभी तक संजोए हुए हैं. हम इस कला की छठी पीढ़ी हैं. मेरी पूरी पीढ़ी इसी कला के जरिए लोगों का मनोरंजन किया करती थी. राजा-महाराजा के दरबार में इस कला को प्रदर्शित करते थे".

इसके अलावा, अगर किसी गांव में कोई व्यक्ति या उसका पशु बीमार पड़ता था, तो इस कला के जरिए वह उन बीमारियों को दूर करते थे. लेकिन आज यह लोक कला विलुप्त होने के कगार पर है. यही वजह है कि सूरजकुंड मेले में आए कलाकार अपनी पुश्तैनी कला को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटे हैं और मेले में अपने हुनर-प्रतिभा से लोगों का मन मोह रहे हैं.

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले में विलुप्त हो रही कला की झलक देखने को मिल रही है. समय के साथ हर चीज में बदलाव देखने को मिल रहा है. लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो अपनी संस्कृति और कला को आज भी बढ़ावा दे रहे हैं. हालांकि उनकी जगह पर नई चीज आ गई है. लेकिन आज भी जो पुश्तैनी संस्कृति, कला, संगीत है उसको बचाने के लिए कलाकार पूरी शिद्दत से मेहनत में जुटे हैं. मेले में पहुंचे ये वो कलाकार हैं, जिनके पूर्वज राजा-महाराजाओं के दरबार में अपनी कला से मनोरंजन किया करते थे.

"कला को बचाए रखना हमारा कर्तव्य": वहीं, सारंगी बजाने वाले कलाकार पवन ने बताया कि "यह हमारी पुरानी पद्धति है और हम इसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि यह हमारे पूर्वजों के जमाने से चला आ रहा है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस कला को बचाएं और इसी वजह से हम इस कला को लेकर इस मेले में पहुंचे हुए हैं. हालांकि इस कला से गुजारा नहीं होता है. लेकिन हमें इस कला को बचाना है, क्योंकि इस कला के हम पुजारी हैं. जो हमें विरासत में मिली है और यही वजह है कि हम अलग-अलग जगह पर जाकर सारंगी बजाते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं".

सारंगी की धुन कर देगी मदहोश (Etv Bharat)

"विरासत में मिली बीन बजाने की कला": इसके अलावा, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेले में बीन बजाने वाले कलाकार भी आए हैं. बीन बजाने की कला पुराने जमाने से चलती आ रही है. इसको भी अब आगे बढ़ाने की जरूरत है और इसी कड़ी में भिवानी से आए अमर सिंह नाथ ने बताया कि "यह बीन बजाने की पद्धति हमारे पूर्वजों के जमाने से चलती आ रही है. हालांकि पहले लोग इस कला को खूब पसंद करते थे. लेकिन अब यह कला विलुप्त होती जा रही है और हमारी कोशिश है कि इस कला को हम बचाएं".

"अपनी पीढ़ियों को सीखा रहे कला": अमर सिंह नाथ ने कहा कि "हमारे बच्चे अपने बिजनेस में अपने कामों में लगे हुए हैं. लेकिन उसके बावजूद भी हम बच्चों को बीन बजाना सिखा रहे हैं. ताकि हमारी जो पूर्वजों की यह कला है, वो विलुप्त ना हो जाए और पिछले 35 सालों से मैं अपनी टीम के साथ लगातार में इस मेले में आ रहा हूं. बीन बजा कर दर्शकों का मनोरंजन कर रहा हूं. लोगों से मैं अपील करूंगा कि इस कला को बचाएं ताकि यह कला जीवित रह सके".

800 साल पुरानी कला देख उत्साहित हुए लोग (Etv Bharat)

पुरानी कला के मुरीद हुए युवा: वहीं मेला घूमने आए शिवम शर्मा ने बताया कि "यह पुरानी कला अब विलुप्त होती जा रही है. लेकिन आज भी इस कला का कोई मुकाबला नहीं है. हालांकि इन दिनों डीजे का प्रचलन चल गया है. लेकिन अभी भी लोग इस पुरानी कला को पसंद करते हैं. मैं भी इस मेले में आया हूं, तो मैंने देखा यह बीन बजा रहे हैं. तो मैं भी थोड़ी देर रुक कर सुनने लगा, क्योंकि अमूमन अब यह ज्यादा सुनने को नहीं मिलता है".

"पुरानी कला हो रही विलुप्त": इसके अलावा, मेला घूमने आए युवक अर्जुन ने बताया कि "जो पुरानी कला है, लोग अभी भी उसको पसंद करते हैं. हालांकि इस जमाने में अब पुरानी कला विलुप्त होती जा रही है. लेकिन हरियाणा में अभी भी इस कला को लोग खूब पसंद करते हैं. शादी विवाह में यह कला देखने को मिलती है. इस मेले में भी यह कला देखने को मिल रही है, जो अच्छी बात है. अच्छा लगता है जो पुरानी वाद्य यंत्र है, उसको सुना और यह कला जो विलुप्त होती जा रही है. हमें इसे बचाने की जरूरत है."

पुरानी कला को बचाने की पहल: आपको बता दें पुराने वाद्य यंत्र और कलाकार कहीं ना कहीं अब खोते हुए जा रहे हैं. इस आधुनिक युग में मनोरंजन के अन्य साधन आ गए हैं और यही वजह है कि इस पुराने वाद्य यंत्र को और पुराने कलाकार को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है. ताकि इनकी कला विलुप्त ना हो जाए और इसी विलुप्त होती कला को बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

