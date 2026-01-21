ETV Bharat / state

फरीदाबाद अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2026: 31 जनवरी से होगी मेले की शुरुआत, उप राष्ट्रपति करेंगे शुभारंभ

फरीदाबाद में इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले की शुरुआत 31 जनवरी से होगी और 15 फरवरी तक मेला चलेगा. तैयारियां पूरी की जा रही हैं.

फरीदाबाद अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला
फरीदाबाद अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 21, 2026 at 11:14 AM IST

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों के बीच हर साल की तरह इस साल भी सूरजकुंड राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले को लेकर आयोजन होने जा रहा है. इस बार सूरजकुंड मेले का आगाज 31 जनवरी से होगा और 15 फरवरी तक चलेगा. इसको लेकर पर्यटन विभाग पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है. इसी कड़ी में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले को पूरी तरह से सजाया जा रहा है, रिनोवेट किया जा रहा है. इसके अलावा, रंग-बिरंगी लाइट भी लगाई जा रही है. ताकि सूरजकुंड मेले परिसर को दुल्हन की तरह सजाया जाए.

ईटीवी भारत की टीम से बातचीत में कलाकार भवन कुमावत ने बताया कि "मैं पिछले कई सालों से सूरजकुंड मेले में आ रहा हूं. मेरा काम थीम के अनुसार रहता है. अभी मेला लगने में बहुत कम समय रह गया है. लगातार काम में जुटे हैं ताकि सही समय पर हम अपने काम को पूरा कर सके".

फरीदाबाद अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला
फरीदाबाद अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला (Etv Bharat)

सुरक्षा के इंतजाम और उद्घाटन की तैयारी: मेला प्राधिकरण अधिकारी हरविंद्र यादव ने बताया कि "मेले के उद्घाटन का शेड्यूल तय हो गया है और इसके अनुसार उप -राष्ट्रपति मेले का उद्घाटन करेंगे. वहीं, मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और इस तैयारी में लगभग 2000 से अधिक पुलिसकर्मी मेला में मौजूद रहेंगे. वहीं, क्राइम ब्रांच की टीम भी सिविल ड्रेस में मेले में गश्त करेंगे. सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी करेंगे".

फरीदाबाद अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला
फरीदाबाद अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला (Etv Bharat)

पार्किंग व्यवस्था: उन्होंने बताया कि, "पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है ताकि दूर से आने वाले लोग को गाड़ी पार्क करने में कोई दिक्कत ना हो. ज्यादा पर्यटकों को देखते हुए इस बार प्रोग्राम ज्यादातर बड़े चौपाल पर होगा. जहां पर लगभग 2000 के करीब लोग प्रोग्राम बैठ कर देख सकें. इसके लिए भी तैयारी जोरों पर हैं. इस बार कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे. जिसमें हरियाणवी, पंजाबी और बॉलीवुड के सिंगर अपने परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीतेंगे. इसके अलावा, फैशन शो का भी आयोजन किया जाएगा."

39 सालों से लग रहा मेला
39 सालों से लग रहा मेला (Etv Bharat)

मेला के स्टेट पार्टनर: हरविंद्र यादव ने बताया कि "हर साल कोई ना कोई देश मेले में कंट्री पार्टनर होता है. वहीं, देश के अलग-अलग राज्यों से भी कोई राज्य स्टेट पार्टनर के तौर पर इस मेले में शिरकत करते हैं और इसी कड़ी में इस बार दो स्टेट स्टेट पार्टनर के तौर पर शिरकत करेंगे. जिसमें पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा मेघालय है. यानी इन दोनों स्टेट की संस्कृति, खान पान और उनके स्टेट की झलक इस मेले में देखने को मिलेगी. हालांकि अभी तक यह फाइनल नहीं हो पाया है कि कौन सा देश इस बार कंट्री पार्टनर के तौर पर शिरकत करेंगे. लेकिन हम जल्द ही फाइनल कर लेंगे की कौन सा कंट्री पार्टनर के रूप में कौन सा देश शामिल होगा."

1300 से ज्यादा लगेंगे स्टॉल: मेला प्राधिकरण अधिकारी हरविंद्र यादव ने बताया कि "इस बार 1300 से अधिक स्टॉल लगेंगे. जिसमें हैंडीक्राफ्ट से जुड़े कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे. वहीं, अलग-अलग राज्यों के व्यंजन का भी लोग लुफ्त उठा पाएंगे और इसी के तहत 100 से ज्यादा फूड स्टॉल इस मेले में लगाए जाएंगे.

1300 से ज्यादा लगेंगे स्टॉल
1300 से ज्यादा लगेंगे स्टॉल (Etv Bharat)

39 सालों से लग रहा मेला: इसके अलावा, आपको बता दें इस साल लगने वाला सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 39वीं बार लग रहा है और पिछले 39 सालों से यह मेल हर साल लगता आ रहा है. हालांकि इसमें की शुरुआत छोटे स्तर पर हुई थी. लेकिन आज देश विदेश में हस्तशिल्प से जुड़े कलाकार इस मेले को जानते हैं और यही वजह है कि मेले की तैयारी को लेकर पूरा प्रशासन एकजुट हुआ हुआ है. इस मेले की तैयारी को लेकर काम जोरों से चल रहा है. हालांकि इस बार मेले में एंट्री को लेकर टिकट का प्राइस अभी तक फाइनल नहीं किया गया है, जिसे जल्द ही कर दिया जाएगा.

फरीदाबाद अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2026
सूरजकुंड मेला 2026 (Etv Bharat)

