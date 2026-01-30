ETV Bharat / state

सूरजकुंड मेला 2026: वाहन चालकों के लिए आया प्रशासन का फरमान, फरीदाबाद-दिल्ली-गुरुग्राम जाने के लिए नया रूट मैप तैयार

फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले को लेकर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है. 16 दिनों तक गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी.

Faridabad Surajkund Fair 2026
Faridabad Surajkund Fair 2026 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 30, 2026 at 9:41 AM IST

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन 31 जनवरी से शुरू होने वाला है. जो कि 16 दिनों तक यानी 15 फरवरी तक चलेगा. ऐसे में आम जन के लिए प्रशासन का फरमान भी आ गया है. दरअसल, फरीदाबाद में भारी वाहनों के लिए नो एंट्री लागू कर दी गई है. मेले में आने वाले पर्यटकों की सुविधा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं. मेले में आने वाले वाहनों की पार्किंग के लिए 10 स्थानों को सुनिश्चित किया गया है.

फॉलो करनी होगी ट्रैफिक एडवाइजरी: डीसीपी ट्रैफिक मकसूद अहमद ने बताया कि "मेले के दौरान 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक कई मार्गों पर भारी एवं कमर्शियल वाहनों की एंट्री बंद रहेगी. इस दौरान पाली से शूटिंग रेंज की ओर, अनखीर से सूरजकुंड की ओर, NHPC चौक से सूरजकुंड की ओर और प्रह्लादपुर दिल्ली बॉर्डर से सूरजकुंड की ओर केवल आवश्यक सेवाओं वाले वाहन जैसे सब्जी, दूध, स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी".

ट्रैफिक एडवाइजरी
ट्रैफिक एडवाइजरी (Etv Bharat)

क्या है रूट?: वहीं, वाहन चालक गुरुग्राम की ओर से फरीदाबाद होते हुए दिल्ली जाने वाले वाहन चालक वैकल्पिक मार्गों को प्रयोग कर सकते हैं. सैनिक कॉलोनी मोड़ से अनखीर चौक होते हुए, बड़खल मार्ग से दिल्ली की ओर और सैनिक कॉलोनी मोड़ से प्याली चौक होते हुए, बाटा चौक एवं मथुरा रोड के माध्यम से दिल्ली की ओर प्रहलादपुर दिल्ली बॉर्डर एवं शूटिंग रेंज की ओर से सूरजकुंड आने वाले वाहन सीधे सूरजकुंड न जाकर बदरपुर बॉर्डर के रास्ते फरीदाबाद नेशनल हाईवे से एंट्री कर सकेंगे. NHPC चौक से सूरजकुंड की ओर आने वाले वाहन चालक भी फरीदाबाद शहर में एंटर करने के लिए नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करेंगे.

वाहन चालकों के लिए आया प्रशासन का फरमान
वाहन चालकों के लिए आया प्रशासन का फरमान (Etv Bharat)

वाहनों को इन स्थानों पर ही करें पार्क: इसके अलावा, आपको बता दें कि सूरजकुंड मेले के दौरान पार्किंग स्थानों को चिन्हित किया गया है. जिसमें ईरोज सिटी पार्किंग. हेलीपैड पार्किंग (शूटिंग रेंज मर्ज रोड) क्लासिक गार्डन के पास पार्किंग, जंगल फॉल पार्किंग, होटल विवांता ताज के सामने पार्किंग,राधा स्वामी सत्संग स्थल पार्किंग, होटल गोल्ड फिंच के सामने पार्किंग, राधा स्वामी सत्संग स्थल के सामने नगर निगम की भूमि पर पार्किंग, लॉकवुड सिटी पार्किंग, रोडी केसर स्टोन पार्किंग में वाहनों को पार्क कर सकते हैं.

वाहन चालकों के लिए आया प्रशासन का फरमान
वाहन चालकों के लिए आया प्रशासन का फरमान (Etv Bharat)

112 पर फोन कर लें यातायात जानकारी: इसके अलावा, किसी भी तरह की ट्रैफिक सहायता या जानकारी के लिए फरीदाबाद ट्रैफिक कंट्रोल रूम (0129-2267201, 2225999) या हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क कर सकते हैं. नागरिक फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर (एक्स) को फॉलो करें. ताकि समय-समय पर जारी ट्रैफिक अपडेट्स एवं सूचनाएं प्राप्त होती रहें.

फरीदाबाद-दिल्ली-गुरुग्राम जाने के लिए नया रूट मैप तैयार
फरीदाबाद-दिल्ली-गुरुग्राम जाने के लिए नया रूट मैप तैयार (Etv Bharat)

पुलिस प्रशासन की आमजन से सहयोग की अपील: फरीदाबाद पुलिस ने आमजन से अपील की है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें, निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें. तथा यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें.

