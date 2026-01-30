ETV Bharat / state

सूरजकुंड मेला 2026: वाहन चालकों के लिए आया प्रशासन का फरमान, फरीदाबाद-दिल्ली-गुरुग्राम जाने के लिए नया रूट मैप तैयार

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन 31 जनवरी से शुरू होने वाला है. जो कि 16 दिनों तक यानी 15 फरवरी तक चलेगा. ऐसे में आम जन के लिए प्रशासन का फरमान भी आ गया है. दरअसल, फरीदाबाद में भारी वाहनों के लिए नो एंट्री लागू कर दी गई है. मेले में आने वाले पर्यटकों की सुविधा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं. मेले में आने वाले वाहनों की पार्किंग के लिए 10 स्थानों को सुनिश्चित किया गया है.

फॉलो करनी होगी ट्रैफिक एडवाइजरी: डीसीपी ट्रैफिक मकसूद अहमद ने बताया कि "मेले के दौरान 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक कई मार्गों पर भारी एवं कमर्शियल वाहनों की एंट्री बंद रहेगी. इस दौरान पाली से शूटिंग रेंज की ओर, अनखीर से सूरजकुंड की ओर, NHPC चौक से सूरजकुंड की ओर और प्रह्लादपुर दिल्ली बॉर्डर से सूरजकुंड की ओर केवल आवश्यक सेवाओं वाले वाहन जैसे सब्जी, दूध, स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी".

ट्रैफिक एडवाइजरी (Etv Bharat)

क्या है रूट?: वहीं, वाहन चालक गुरुग्राम की ओर से फरीदाबाद होते हुए दिल्ली जाने वाले वाहन चालक वैकल्पिक मार्गों को प्रयोग कर सकते हैं. सैनिक कॉलोनी मोड़ से अनखीर चौक होते हुए, बड़खल मार्ग से दिल्ली की ओर और सैनिक कॉलोनी मोड़ से प्याली चौक होते हुए, बाटा चौक एवं मथुरा रोड के माध्यम से दिल्ली की ओर प्रहलादपुर दिल्ली बॉर्डर एवं शूटिंग रेंज की ओर से सूरजकुंड आने वाले वाहन सीधे सूरजकुंड न जाकर बदरपुर बॉर्डर के रास्ते फरीदाबाद नेशनल हाईवे से एंट्री कर सकेंगे. NHPC चौक से सूरजकुंड की ओर आने वाले वाहन चालक भी फरीदाबाद शहर में एंटर करने के लिए नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करेंगे.