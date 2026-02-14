ETV Bharat / state

सूरजकुंड मेले में छा गया "Goat Milk Soap", रेवाड़ी की शशि सालों से बना रहीं नेचुरल प्रोडक्ट, 500 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

सूरजकुंड मेला 2026 ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला में देश-विदेश के हस्तशिल्प कलाकारों का हुनर देखने को मिल रहा है. फरीदाबाद में आयोजित इस भव्य मेले में जहां पारंपरिक कला और शिल्प लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, वहीं, रेवाड़ी की शशि देवी अपने अनोखे और प्राकृतिक उत्पादों के कारण खास चर्चा में हैं. उनका स्टॉल इन दिनों मेले में आने वाले लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. बकरी के दूध का साबुन बना मुख्य आकर्षण: ईटीवी भारत ने शशि देवी से बातचीत की. शशि देवी ने बताया कि, "मेरे स्टॉल पर मोरिंगा के लड्डू, मोरिंगा की खांड, नमकीन और देसी गुड़ जैसे कई उत्पाद मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रियता बकरी के दूध से बने प्राकृतिक साबुन को मिल रही है. यह साबुन पूरी तरह हर्बल है और इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती. 50 ग्राम की एक टिक्की की कीमत मात्र 40 रुपये है. कम कीमत और त्वचा के लिए लाभकारी होने के कारण लोग इसे न केवल देख रहे हैं बल्कि बड़ी संख्या में खरीद भी रहे हैं." मेले में छा गया "Goat Milk Soap" (ETV Bharat) 17 वर्षों की मेहनत और विश्वास की कहानी: रेवाड़ी निवासी शशि देवी पिछले 17 वर्षों से प्राकृतिक उत्पाद बना रही हैं. शुरुआत में उन्होंने यह काम अकेले शुरू किया था, लेकिन आज वह स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं. शशि देवी कहती हैं कि, "मेरे समूह से लगभग 500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से 100 महिलाएं सक्रिय रूप से घर बैठे अलग-अलग उत्पाद तैयार कर रही हैं. इसके अलावा करीब 1500 किसान भी किसी न किसी रूप में सहयोग कर रहे हैं."