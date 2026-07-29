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कचरे से रोजगार तक... सुचिता साहू ने कचरे से किया कारोबार, फल-सब्जियों के छिलकों से तैयार कर रही इको-फ्रेंडली प्रोडक्ट

फरीदाबाद की सुचिता साहू फल-सब्जियों के छिलकों से बायो एंजाइम बनाकर पर्यावरण संरक्षण कर रही है.

Faridabad Suchita Sahu Success Story
कचरे से रोजगार तक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 29, 2026 at 1:58 PM IST

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फरीदाबाद: आमतौर पर घरों में फल और सब्जियां खाने के बाद उनके छिलकों को बेकार समझकर लोग कूड़ेदान में फेंक देते हैं. हालांकि फरीदाबाद की रहने वाली सुचिता साहू ने इन्हीं छिलकों को इस्तेमाल कर जैविक कचरे को बायो एंजाइम में बदलकर घरेलू उपयोग के कई उत्पाद तैयार करने का काम शुरू किया है. उनकी पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रही है, बल्कि कई लोगों के लिए स्वरोजगार का माध्यम भी बन चुकी है.

Faridabad Suchita Sahu Success Story
छिलकों से बायो एंजाइम बनाकर पर्यावरण संरक्षण (ETV Bharat)

छिलकों से तैयार होता है बायो एंजाइम: दरअसल, सुचिता अपने घर के साथ-साथ शहर की जूस की दुकानों से भी नींबू, संतरा, मौसमी, केला, आम और अन्य फलों व सब्जियों के छिलके इकट्ठे करती हैं. इन छिलकों को गुड़ और पानी के साथ करीब तीन महीने तक विशेष प्रक्रिया में रखा जाता है. इस प्रक्रिया के बाद तैयार होने वाले तरल को बायो एंजाइम या एक्वा एंजाइम कहा जाता है, जिसका उपयोग कई घरेलू कार्यों में किया जा सकता है.

सुचिता साहू ने कचरे से किया कारोबार (ETV Bharat)

केमिकल क्लीनर का प्राकृतिक विकल्प: ईटीवी भारत ने फरीदाबाद की सुचिता साहू से खास बातचीत की. बातचीत के दौरान सुचिता साहू ने कहा कि, "बायो एंजाइम प्राकृतिक क्लीनर की तरह काम करता है. इससे फर्श, बर्तन, टॉयलेट और कपड़ों की सफाई की जा सकती है. यह केमिकल आधारित उत्पादों का बेहतर विकल्प है और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को भी कम करता है. इससे घर का जैविक कचरा उपयोगी संसाधन में बदल जाता है."

ऑनलाइन सीखी तकनीक: सुचिता बताती हैं कि, "बचपन से ही हमें खाद बनाने और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों में रुचि थी. शादी के बाद मैंने लाइब्रेरियन के तौर पर भी काम किया. इसी दौरान मुझे बायो एंजाइम की जानकारी मिली. मैंने बेंगलुरु की एक संस्था से ऑनलाइन प्रशिक्षण लेकर इस तकनीक को सीखा और घर पर प्रयोग शुरू किए. धीरे-धीरे मेरे उत्पाद लोगों को पसंद आने लगे और मेरा काम आगे बढ़ता गया."

Faridabad Suchita Sahu Success Story
फल-सब्जियों के छिलकों से बायो एंजाइम (ETV Bharat)

एक हजार से अधिक लोगों को दी ट्रेनिंग: सुचिता कहती हैं कि, " मैंने अपने अनुभव को केवल अपने तक सीमित रखने के बजाय इसे समाज तक पहुंचाया. मैं अब तक एक हजार से अधिक लोगों को बायो एंजाइम और इससे जुड़े उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दे चुकी हूं. मेरे पास प्रशिक्षण लेने वाले कई लोग आज इसी काम से अपनी आजीविका चला रहे हैं. छोटे स्तर से शुरू किया गया यह काम रोजगार का अच्छा माध्यम बन सकता है."

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फल-सब्जियों के छिलकों से तैयार कर रही इको-फ्रेंडली प्रोडक्ट (ETV Bharat)

शैंपू से फेसवॉश तक कर रहीं तैयार: सुचिता ने कहा कि, " मैं केवल फलों और सब्जियों के छिलकों तक सीमित नहीं हूं. मैं फूलों, नीम की पत्तियों और अन्य पौधों से भी शैंपू, वॉशिंग लिक्विड, रूम फ्रेशनर, फेस वॉश और पौधों की सुरक्षा के लिए विशेष लिक्विड तैयार करती हूं. मेरे बनाए उत्पादों की कीमत करीब 100 रुपये प्रति लीटर से शुरू होकर 200 से 250 रुपये तक है. मेरे घर में अब लगभग 80 प्रतिशत केमिकल आधारित उत्पादों का इस्तेमाल कम हो चुका है."

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छिलकों से तैयार कर रही इको-फ्रेंडली प्रोडक्ट (ETV Bharat)

हजारों किलो छिलकों का किया उपयोग: सुचिता कहती हैं कि, "अब तक हजारों किलो फलों और सब्जियों के छिलकों का उपयोग बायो एंजाइम बनाने में किया जा चुका है. मैंने इस काम की शुरुआत कमाई के लिए नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से की थी. बाद में यह लोगों के लिए रोजगार का माध्यम भी बन गया. इस काम को शुरू करने के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता नहीं होती और इसे घर से आसानी से शुरू किया जा सकता है."

पर्यावरण संरक्षण के लिए की शुरुआत: जब सुचिता से उनके इनकम के बारे में ईटीवी भारत ने पूछा तो उन्होंने बताया कि, "इसे मैंने इनकम के लिए नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू किया है."

"नई शुरुआत के लिए उम्र कभी बाधा नहीं होती": 54 साल की सुचिता साहू का मानना है कि किसी भी नई शुरुआत के लिए उम्र कभी बाधा नहीं होती. वह कहती हैं कि, "उम्र सिर्फ एक नंबर है. अगर इच्छाशक्ति और सीखने का जज्बा हो तो किसी भी उम्र में नई पहचान बनाई जा सकती है."

बता दें कि आज उनके उत्पाद फरीदाबाद से निकलकर देश के कई हिस्सों तक पहुंच रहे हैं. उनकी पहल कचरे के बेहतर प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और महिला स्वरोजगार को एक साथ बढ़ावा देने का सफल उदाहरण बन चुकी है.

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