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फरीदाबाद में नशे की हालत में 150 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ा युवक, फिर चला रेस्क्यू ऑपरेशन

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद की सुभाष कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक 25 वर्षीय युवक नशे की हालत में करीब डेढ़ सौ फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए.

टंकी पर चढ़ा युवक : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक काफी देर तक टंकी के ऊपर खड़ा रहा, जिससे उसकी जान को गंभीर खतरा बना हुआ था. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया. इस दौरान रेस्क्यू टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि युवक नशे की हालत में था और संतुलन खो रहा था.

फरीदाबाद में नशे की हालत में 150 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ा युवक (Etv Bharat)

काफी मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया : युवक को नीचे उतारने के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए तुरंत इलाज के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया. फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है. घटना को लेकर जानकारी देते हुए स्थानीय युवक आकाश सोलंकी ने बताया कि जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चला, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मिलकर युवक को बचाने में मदद की. उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. वहीं फायर ब्रिगेड कर्मचारी रविंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और पूरी सतर्कता के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में धैर्य और सावधानी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से जान का खतरा बढ़ सकता है. फिलहाल युवक की पहचान और नशे की वजह का पता लगाया जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.