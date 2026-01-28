ETV Bharat / state

फरीदाबाद में 12वीं के छात्र पर जानलेवा हमला, अर्धनग्न कर लात-घूसे और डंडे से पीटा, गले में सुआ घोंपा, CCTV में कैद वारदात

फरीदाबाद: शहर के बल्लभगढ़ में एक 12वीं कक्षा के छात्र के साथ गंभीर मारपीट का मामला सामने आया है. कुछ युवकों ने छात्र को उसके घर से अर्धनग्न हालत में बाहर खींचकर गली में लाया और डंडों से जमकर पीटा. उसकी गर्दन में बर्फ तोड़ने वाला सुआ घोंप दिया. पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. फिलहाल पुलिस मामले में शिकायत के बाद जांच कर रही है. जानें पूरा मामला: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित छात्र का नाम प्रकाश है. वह बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी का रहने वाला है और सेक्टर-7 स्थित एक स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ता है. यह घटना 25 जनवरी की शाम करीब 4 बजे की है. उस समय प्रकाश अपने घर पर था और बाथरूम में नहाने के लिए कपड़े निकाल रहा था. इसी दौरान करीब सात युवक जबरन उसके घर में घुस आए. आरोपियों ने प्रकाश को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए बाहर गली में ले आए. इस दौरान छात्र लगातार चिल्लाता रहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया. अर्धनग्न कर लात-घूसे और डंडे से पीटा (ETV Bharat) गाड़ी में डालने का किया प्रयास: गली में लाने के बाद आरोपियों ने प्रकाश को जबरन एक कार में बैठाने की कोशिश की. प्रकाश का आधा शरीर कार के अंदर डाल दिया गया, लेकिन वह किसी तरह बाहर निकल आया. इसके बाद आरोपी उसे कार में नहीं बैठा पाए तो वहीं गली में डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी.