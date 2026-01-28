फरीदाबाद में 12वीं के छात्र पर जानलेवा हमला, अर्धनग्न कर लात-घूसे और डंडे से पीटा, गले में सुआ घोंपा, CCTV में कैद वारदात

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 28, 2026 at 12:33 PM IST

फरीदाबाद: शहर के बल्लभगढ़ में एक 12वीं कक्षा के छात्र के साथ गंभीर मारपीट का मामला सामने आया है. कुछ युवकों ने छात्र को उसके घर से अर्धनग्न हालत में बाहर खींचकर गली में लाया और डंडों से जमकर पीटा. उसकी गर्दन में बर्फ तोड़ने वाला सुआ घोंप दिया. पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. फिलहाल पुलिस मामले में शिकायत के बाद जांच कर रही है.

जानें पूरा मामला: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित छात्र का नाम प्रकाश है. वह बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी का रहने वाला है और सेक्टर-7 स्थित एक स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ता है. यह घटना 25 जनवरी की शाम करीब 4 बजे की है. उस समय प्रकाश अपने घर पर था और बाथरूम में नहाने के लिए कपड़े निकाल रहा था. इसी दौरान करीब सात युवक जबरन उसके घर में घुस आए. आरोपियों ने प्रकाश को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए बाहर गली में ले आए. इस दौरान छात्र लगातार चिल्लाता रहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया.

अर्धनग्न कर लात-घूसे और डंडे से पीटा (ETV Bharat)

गाड़ी में डालने का किया प्रयास: गली में लाने के बाद आरोपियों ने प्रकाश को जबरन एक कार में बैठाने की कोशिश की. प्रकाश का आधा शरीर कार के अंदर डाल दिया गया, लेकिन वह किसी तरह बाहर निकल आया. इसके बाद आरोपी उसे कार में नहीं बैठा पाए तो वहीं गली में डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी.

सूए से गर्दन पर किया वार: मारपीट के दौरान एक युवक ने प्रकाश की गर्दन में सुआ घोंप दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पीड़ित का बयान: पीड़ित युवक प्रकाश ने कहा कि, "मैं अपने घर पर था और बाथरूम में नहाने के लिए कपड़े निकाल रहा था. तभी करीब सात युवक मेरे घर में जबरन घुस आए. उन्होंने मुझे पकड़कर घसीटते हुए गली में ले गए. उन्होंने मुझे गाड़ी में डालने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह बाहर निकल आया. इसके बाद उन्होंने डंडों से मेरी पिटाई की और एक युवक ने मेरी गर्दन में सुआ घोंप दिया. मैं गंभीर रूप से घायल हो गया. मेरी चीख सुनकर लोग आए, तभी आरोपी भाग गए.”

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग: वहीं, पीड़ित के भाई आकाश ने कहा, "जब मुझे यह घटना पता चली तो मैं तुरंत वहां गया. मेरा भाई गंभीर रूप से घायल था. हम चाहते हैं कि पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करे और उन्हें सजा मिले.”

जांच में जुटी पुलिस: इस पूरे मामले में सिटी थाना प्रभारी शमशेर सिंह ने कहा कि, " पीड़ित की शिकायत दर्ज कर ली गई है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा."

