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फरीदाबाद में बारिश बनी काल, बंद दुकान का जर्जर छज्जा ढहा, दो युवकों की मौत

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बारिश के दौरान जर्जर दुकान का छज्जा गिरने से दो युवकों की मौत हो गई. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है.

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फरीदाबाद में बारिश बनी काल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 15, 2026 at 3:21 PM IST

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फरीदाबाद: फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित चावला कॉलोनी में लगातार हो रही बारिश के बीच एक हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. दरअसल, सोहना टी-पॉइंट के पास हाईवे किनारे स्थित एक बंद पड़ी दुकान का पुराना और जर्जर छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे के समय दोनों युवक बारिश से बचने के लिए उसी छज्जे के नीचे खड़े थे. छज्जा गिरते ही दोनों मलबे के नीचे दब गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

स्थानीय लोगों ने चलाया राहत अभियान: वहीं, हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने मलबा हटाकर दोनों युवकों को बाहर निकालने की कोशिश की. इधर, सूचना मिलते ही पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची. दोनों घायलों को तुरंत बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया.

प्रत्यक्षदर्शी ने बताई घटना: मामले में प्रत्यक्षदर्शी पगला ने बताया कि, "मैं रोज की तरह वहीं रेहड़ी लगाकर काम कर रहा था. अचानक जोर की आवाज आई. दौड़कर देखा तो दो युवक मलबे के नीचे दबे हुए थे. आसपास के लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई."

बंद दुकान का जर्जर छज्जा ढहा, दो युवकों की मौत (ETV Bharat)

मृतकों की पहचान: पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान जीवन नगर निवासी करीब 27-28 वर्षीय अमरजीत और बिहार निवासी करीब 24-25 वर्षीय संतोष के रूप में हुई है. दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं. पुलिस ने परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है. मामले में चावला कॉलोनी पुलिस चौकी के इंचार्ज जसप्रीत सिंह ने कहा कि, "सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवकों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है."

बता दें कि लगातार हो रही बारिश के बीच पुराने और जर्जर भवन लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे खतरनाक भवनों की समय रहते पहचान कर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों से लोगों की जान बचाई जा सके.

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