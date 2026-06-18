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फरीदाबाद के जूता फैक्ट्री में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से फायर की आशंका, करोड़ों का सामान जलकर खाक

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका: शुरुआती जांच में आग लगने का कारण गोदाम के पीछे लगे बिजली के कंट्रोल पैनल में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. सुबह करीब सात बजे अचानक आग भड़की और देखते ही देखते उसने आसपास रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया. इसके बाद आग तेजी से गोदाम तक फैल गई, जहां बड़ी संख्या में बॉक्सों में पैक जूते और अन्य सामग्री रखी हुई थी.

फरीदाबाद: फरीदाबाद के मेवला महाराजपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित गुरु कृपा कंपनी के जूता गोदाम में गुरुवार सुबह भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी भयावह थी कि उसका धुआं करीब एक किलोमीटर दूर तक दिखाई देता रहा. सूचना पाकर मौके पर दमकल विभाग की चार गाड़ियां पहुंची. करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया. राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

जूता फैक्ट्री में भीषण आग (ETV Bharat)

चार घंटे बाद आग पर काबू: घना धुआं और ऊंची उठती लपटें देखकर कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना मिलने के करीब 15 मिनट के भीतर सेक्टर-31 फायर स्टेशन से दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. आग की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त संसाधन भी लगाए गए. लगातार चार घंटे तक पानी की बौछार कर आग को फैलने से रोका गया और आखिरकार पूरी तरह बुझा दिया गया.

फरीदाबाद जूता फैक्ट्री में आग (ETV Bharat)

समय रहते टला बड़ा हादसा: गनिमत रही कि हादसे के समय कंपनी में अधिक कर्मचारी मौजूद नहीं थे, क्योंकि कर्मचारियों का आना सुबह आठ बजे के बाद शुरू होता है. सुरक्षा के मद्देनजर कंपनी पहुंचने वाले कर्मचारियों को मुख्य गेट पर ही रोक दिया गया. कंपनी में करीब 300 से अधिक महिला और पुरुष कर्मचारी कार्यरत हैं. यदि आग कर्मचारियों की मौजूदगी में लगती तो बड़ा हादसा हो सकता था. आग से गोदाम में रखा जूतों का बड़ा स्टॉक और अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया. फिलहाल नुकसान का वास्तविक आकलन किया जा रहा है. प्रशासनिक अधिकारियों ने भी आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

जांच जारी: मामले में सेक्टर-31 थाना प्रभारी दिलबाग सिंह ने कहा, "आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. गोदाम में रखा जूतों का स्टॉक और अन्य सामान जल गया है. नुकसान का सही आकलन जांच पूरी होने के बाद किया जाएगा." वहीं, मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया, "प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है. जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे."

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