फूटा फोड़ा, निकली गोली...फरीदाबाद से चौंकाने वाला मामला, बिना ऑपरेशन 20 साल बाद महिला के जांघ से निकली गोली

बिना ऑपरेशन 20 साल बाद महिला के जांघ से निकली गोली ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां 32 वर्षीय महिला कविता की जांघ में बने फोड़े के फूटने पर उसके शरीर से एक गोली बाहर निकली. हैरानी की बात यह रही कि यह गोली करीब 20 साल पहले उनके शरीर में फंसी थी, लेकिन इतने वर्षों तक किसी को इसकी जानकारी नहीं हो सकी. बचपन में लगी थी चोट: इस बारे में कविता ने कहा कि, “मैं जब 12 साल की थी तो मानेसर के गांव कोटा खांडेवाला स्थित स्कूल में पढ़ती थीं. एक दिन स्कूल में पेपर दे रही थी, तभी मेरी कमर के नीचे किसी नुकीली चीज से चोट लगी थी. थोड़ा खून निकला था, सबने सोचा किसी ने पत्थर मारा है. घर पर इलाज हुआ और जख्म भर गया. 20 साल तक कोई दिक्कत नहीं हुई. अब जांघ में फोड़ा फूटा तो उसमें से गोली निकली, जिसे देखकर हम सब हैरान रह गए.” फोड़ा फूटा, निकली गोली (ETV Bharat) जख्म भर गया, दर्द भी नहीं हुआ: कविता ने बताया कि बचपन में कुछ ही दिनों में वह जख्म पूरी तरह भर गया और इसके बाद कभी कोई परेशानी नहीं हुई. न दर्द, न सूजन और न ही किसी तरह की दिक्कत सामने आई. इसी कारण परिवार ने उस घटना को मामूली चोट मानकर भुला दिया. करीब दो महीने पहले जांघ में अचानक फोड़ा निकल आया. दवाइयों से कोई खास आराम नहीं मिला, जिसके बाद घरेलू लेप लगाया गया. कुछ दिनों बाद जब फोड़ा फूटा तो उसमें से एक नुकीली चीज बाहर निकली, जो कि गोली थी, जिसे देखकर हम सब दंग रह गए."