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फरीदाबाद में सीवर में उतरे कर्मचारी की जहरीली गैस से मौत, यूनियन ने नगर निगम पर लगाए गंभीर आरोप

फरीदाबाद में सीवर सफाई के दौरान दम घुटने से कर्मचारी की मौत हो गई. यूनियन ने सुरक्षा उपकरण नहीं मिलने का आरोप लगाया है.

Faridabad sanitation worker death
सीवर में उतरे कर्मचारी की जहरीली गैस से मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 12, 2026 at 9:44 AM IST

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फरीदाबाद: फरीदाबाद में सीवर की सफाई के दौरान एक नगर निगम कर्मचारी की जहरीली गैस से दम घुटने के कारण मौत हो गई. हादसे के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. यूनियन ने आरोप लगाया है कि कर्मचारी को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे.

सीवर सफाई के दौरान हुआ हादसा: दरअसल, फरीदाबाद के सेक्टर-19 स्थित हाउस नंबर 1310 के पास गुरुवार दोपहर सीवर की सफाई के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया. नगर निगम के नियमित सफाई कर्मचारी 50 वर्षीय जोगिंदर पहलवान, निवासी गांव औरंगाबाद मीतरोल (पलवल), सीवर जाम की शिकायत मिलने पर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे. सफाई के दौरान वह सीवर में उतरे, जहां जहरीली गैस के प्रभाव से उनकी हालत बिगड़ गई.

जहरीली गैस के कारण बिगड़ी तबीयत: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जोगिंदर सुरक्षा बेल्ट बांधकर सीवर के अंदर उतरे थे. सफाई के दौरान उन्हें अचानक चक्कर आया और वह सीवर के भीतर गिर गए. मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने तुरंत नगर निगम अधिकारियों और स्थानीय लोगों को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही बचाव कार्य शुरू किया गया.

फरीदाबाद में सीवर में उतरे कर्मचारी की जहरीली गैस से मौत (ETV Bharat)

काफी प्रयास के बाद निकाला गया बाहर: घटना की जानकारी मिलते ही नगर निगम कर्मचारी, सफाई कर्मचारी यूनियन के सदस्य और पुलिस मौके पर पहुंच गई. काफी मशक्कत के बाद जोगिंदर को सीवर से बाहर निकाला गया और एंबुलेंस से बादशाह खान सिविल अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

यूनियन ने लगाए सुरक्षा में लापरवाही के आरोप: नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के उपप्रधान बलबीर बाल गुहेर ने कहा कि, "जोगिंदर को सीवर में उतरने से पहले केवल सुरक्षा बेल्ट दी गई थी. ऑक्सीजन मास्क और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे. यदि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होती तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था. मृतक के तीन बच्चे हैं और हादसा ड्यूटी के दौरान हुआ है. यूनियन ने परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी लाभ देने की मांग की है."

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई: सेक्टर-19 चौकी प्रभारी अजय शर्मा ने कहा कि, "सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. सफाई कर्मचारियों की मदद से शव को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. परिजनों की ओर से जो भी शिकायत मिलेगी, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है."

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