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फरीदाबाद में सीवर में उतरे कर्मचारी की जहरीली गैस से मौत, यूनियन ने नगर निगम पर लगाए गंभीर आरोप

सीवर में उतरे कर्मचारी की जहरीली गैस से मौत ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद में सीवर की सफाई के दौरान एक नगर निगम कर्मचारी की जहरीली गैस से दम घुटने के कारण मौत हो गई. हादसे के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. यूनियन ने आरोप लगाया है कि कर्मचारी को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे. सीवर सफाई के दौरान हुआ हादसा: दरअसल, फरीदाबाद के सेक्टर-19 स्थित हाउस नंबर 1310 के पास गुरुवार दोपहर सीवर की सफाई के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया. नगर निगम के नियमित सफाई कर्मचारी 50 वर्षीय जोगिंदर पहलवान, निवासी गांव औरंगाबाद मीतरोल (पलवल), सीवर जाम की शिकायत मिलने पर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे. सफाई के दौरान वह सीवर में उतरे, जहां जहरीली गैस के प्रभाव से उनकी हालत बिगड़ गई. जहरीली गैस के कारण बिगड़ी तबीयत: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जोगिंदर सुरक्षा बेल्ट बांधकर सीवर के अंदर उतरे थे. सफाई के दौरान उन्हें अचानक चक्कर आया और वह सीवर के भीतर गिर गए. मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने तुरंत नगर निगम अधिकारियों और स्थानीय लोगों को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही बचाव कार्य शुरू किया गया. फरीदाबाद में सीवर में उतरे कर्मचारी की जहरीली गैस से मौत (ETV Bharat)