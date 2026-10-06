फरीदाबाद सेक्टर-62 हत्याकांड में तीन गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भड़के ग्रामीण, निशानदेही कराने पहुंची टीम को लौटना पड़ा
फरीदाबाद सेक्टर-62 हत्याकांड में तीन आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं. निशानदेही के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम का विरोध किया.
Published : October 6, 2026 at 4:16 PM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद के सेक्टर-62 चौराहे पर दो दिन पहले हुई चाकूबाजी और हत्या के मामले में ऊंचागांव क्राइम ब्रांच ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस तीनों आरोपियों को मंगलवार को वारदात की निशानदेही कराने के लिए घटनास्थल पर लेकर पहुंची. हालांकि पुलिस के पहुंचते ही ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. स्थिति को देखते हुए पुलिस बिना निशानदेही कराए आरोपियों को वापस लेकर चली गई.
तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार: सीआईए इंचार्ज सुंदर ने बताया कि, "ऊंचागांव क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच के दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से पूछताछ कर वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है. मंगलवार को पुलिस टीम तीनों आरोपियों को सेक्टर-62 चौराहे पर घटनास्थल की निशानदेही के लिए लेकर पहुंची थी. पुलिस के आरोपियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग जमा हो गए. लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. ग्रामीणों ने मांग की कि मामले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए. विरोध बढ़ने पर पुलिस को आरोपियों को बिना निशानदेही कराए ही वापस ले जाना पड़ा."
सात लोगों के शामिल होने का आरोप: ग्रामीणों का आरोप है कि वारदात में करीब सात लोगों के नाम सामने आए हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक केवल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित परिवार और क्षेत्र के लोगों में रोष है. ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की.
परिजनों ने जताई कार्रवाई पर नाराजगी: मृतक के भतीजे अमित ने कहा कि, "पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं. घटना में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए. अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा."
अन्य आरोपियों की तलाश जारी: सीआईए इंचार्ज सुंदर ने बताया कि, "मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और वारदात में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास जारी हैं. पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड लेने की तैयारी कर रही है. आरोपियों को रिमांड पर लेकर वारदात से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई जाएगी. साथ ही फरार आरोपियों की भूमिका और घटना में इस्तेमाल सामान के संबंध में भी पूछताछ की जाएगी. फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है."
ये भी पढ़ें:नूंह में प्रेम विवाह करने वाली युवती की संदिग्ध मौत, डेढ़ साल पहले की थी कोर्ट मैरिज, पिता ने जताई हत्या की आशंका