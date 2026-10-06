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फरीदाबाद सेक्टर-62 हत्याकांड में तीन गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भड़के ग्रामीण, निशानदेही कराने पहुंची टीम को लौटना पड़ा

फरीदाबाद सेक्टर-62 हत्याकांड ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद के सेक्टर-62 चौराहे पर दो दिन पहले हुई चाकूबाजी और हत्या के मामले में ऊंचागांव क्राइम ब्रांच ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस तीनों आरोपियों को मंगलवार को वारदात की निशानदेही कराने के लिए घटनास्थल पर लेकर पहुंची. हालांकि पुलिस के पहुंचते ही ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. स्थिति को देखते हुए पुलिस बिना निशानदेही कराए आरोपियों को वापस लेकर चली गई.