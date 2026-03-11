ETV Bharat / state

फरीदाबाद स्क्रैप कारोबारी हत्याकांड, दो आरोपी गिरफ्तार, लूट के बाद की थी हत्या

ऐसे बनाई हत्या की योजना: एसीपी जितेश मल्होत्रा ने बताया कि, "जांच में सामने आया कि दिल्ली के करावल नगर निवासी हर्ष तोमर और राहुल प्रजापति ने अरीब को फरीदाबाद बुलाने की योजना बनाई. राहुल प्रजापति ने स्क्रैप का सस्ता माल बेचने का झांसा देकर अरीब को बुलाया. 7 मार्च को अरीब करीब 3 लाख रुपये लेकर अपनी एक्टिवा स्कूटी से घर से निकला और फरीदाबाद पहुंचा."

फरीदाबाद: फरीदाबाद के आदर्श नगर इलाके में रेलवे लाइन के पास जंगल में मिले 29 वर्षीय स्क्रैप कारोबारी अरीब की हत्या का मामला अब पुलिस के हाथों खुल गया है. बल्लभगढ़ एसीपी जितेश मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि, "दिल्ली पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद हत्या और लूट की पूरी साजिश सामने आई."

लूट के बाद दिया हत्या को अंजाम: पुलिस की मानें तो राहुल प्रजापति ने अरीब को सेक्टर-61, आदर्श नगर इलाके के जंगल में ले जाकर लूट की. अरीब से पैसे लूटने के बाद उसे मार डाला गया और शव को रेलवे लाइन के पास फेंक दिया गया. बाद में जंगल में अरीब का शव बरामद हुआ, जिसकी हालत खराब थी और जानवरों ने पैरों के नीचे का हिस्सा नोच लिया था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

अन्य आरोपियों की तलाश जारी: एसीपी जितेश मल्होत्रा ने बताया कि,"मामले में अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है. जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा और दोषियों को कानूनी कार्रवाई के तहत सजा दिलाई जाएगी."

कारोबारियों में हड़कंप: वहीं, इस घटना ने आदर्श नगर और आसपास के इलाकों में सनसनी फैला दी है. स्क्रैप कारोबारी और आम लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. पुलिस ने इलाके में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और आम लोगों से अपील की है कि संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत जानकारी दें.

