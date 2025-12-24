ETV Bharat / state

फरीदाबाद कबाड़ी मार्केट के कई गोदामों में लगी भीषण आग, लाखों का स्क्रैप जलकर खाक, दूर-दूर तक फैला काला धुआं

कबाड़ी मार्केट के कई गोदामों में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: जिले के मुजेसर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोछी गांव के पास जीवन नगर पार्ट-2 में दयाल हॉस्पिटल के नजदीक गंदे नाले के किनारे बनी कबाड़ी मार्केट में मंगलवार देर शाम अचानक आग लग गई. आग कबाड़ियों द्वारा बनाए गए छोटे-छोटे गोदामों में रखे गत्ते, फोम, थर्माकोल, प्लास्टिक की कटी पन्नियां और अन्य स्क्रैप सामग्री में लगी, जो देखते ही देखते आसपास रखे कबाड़ तक फैलती चली गई. दूर-दूर तक फैला काला धुआं: स्थानीय लोगों ने जब तेज काला धुआं और आग की लपटें देखीं और जलने की आवाजें सुनीं तो तुरंत मौके पर पहुंचे. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उनकी रोशनी दूर से दिखाई दे रही थी और पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया. स्थानीय निवासी रविंद्र, प्रदीप और सोनू ने बताया कि नाले के पास बने करीब 6 से 7 छोटे-छोटे गोदामों में आग लगी हुई थी, जो तेजी से फैल रही थी. स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तुरंत डायल 112 की ईआरवी टीम और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना मिलने के लगभग 10 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया. इसके बाद एक के बाद एक कुल 5 से 6 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने में जुट गईं. फरीदाबाद कबाड़ी मार्केट के कई गोदामों में लगी भीषण आग (ETV Bharat)