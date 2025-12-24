फरीदाबाद कबाड़ी मार्केट के कई गोदामों में लगी भीषण आग, लाखों का स्क्रैप जलकर खाक, दूर-दूर तक फैला काला धुआं
फरीदाबाद के कबाड़ी मार्केट में भीषण आग लगने से लाखों का स्क्रैप जलकर खाक हो गया.
Published : December 24, 2025 at 1:41 PM IST
फरीदाबाद: जिले के मुजेसर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोछी गांव के पास जीवन नगर पार्ट-2 में दयाल हॉस्पिटल के नजदीक गंदे नाले के किनारे बनी कबाड़ी मार्केट में मंगलवार देर शाम अचानक आग लग गई. आग कबाड़ियों द्वारा बनाए गए छोटे-छोटे गोदामों में रखे गत्ते, फोम, थर्माकोल, प्लास्टिक की कटी पन्नियां और अन्य स्क्रैप सामग्री में लगी, जो देखते ही देखते आसपास रखे कबाड़ तक फैलती चली गई.
दूर-दूर तक फैला काला धुआं: स्थानीय लोगों ने जब तेज काला धुआं और आग की लपटें देखीं और जलने की आवाजें सुनीं तो तुरंत मौके पर पहुंचे. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उनकी रोशनी दूर से दिखाई दे रही थी और पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया. स्थानीय निवासी रविंद्र, प्रदीप और सोनू ने बताया कि नाले के पास बने करीब 6 से 7 छोटे-छोटे गोदामों में आग लगी हुई थी, जो तेजी से फैल रही थी. स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तुरंत डायल 112 की ईआरवी टीम और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना मिलने के लगभग 10 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया. इसके बाद एक के बाद एक कुल 5 से 6 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने में जुट गईं.
डेढ़ घंटे बाद आग पर पाया काबू: इस बारे में एनआईटी फायर स्टेशन के अधिकारी सुखविंदर यादव ने बताया कि, "जीवन नगर पार्ट-2 स्थित गंदे नाले के पास कबाड़ियों के गोदामों में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. मौके पर 3 से 4 दमकल गाड़ियों को भेजा गया. दमकल कर्मियों ने करीब डेढ़ से दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. कबाड़ी यहां प्लास्टिक, गत्ते, फोम, थर्माकोल और लोहे का स्क्रैप चुनकर लाते हैं और इन छोटे-छोटे गोदामों में जमा करते हैं, जिसे बाद में अन्य स्थानों पर बेचने के लिए भेजा जाता है. आशंका है कि किसी अज्ञात व्यक्ति की शरारत या किसी जली हुई. वस्तु को फेंकने के कारण आग लगी हो सकती है. हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी."
लाखों का स्क्रैप जलकर खाक: वहीं, इस आग की चपेट में आने से कबाड़ियों का लाखों रुपये का स्क्रैप जलकर खाक हो गया. वहीं, आसपास पड़े कूड़े में भी आग लग गई थी. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच में जुटे हुए कबाड़ियों के स्क्रेप में आग लगने की वजह से आसपास की हवा भी बदबूदार हो गई जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में कुछ घंटों तक थोड़ी परेशानी हुई.
ये भी पढ़ें:पैर में इंफेक्शन होने पर बेटों ने पिता को घर से निकाला, हाईवे किनारे ठंड से कांपता मिला बुजुर्ग