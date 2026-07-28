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फरीदाबाद में स्कार-फ्री ब्रेन सर्जरी, बिना चीरा लगाए निकाला ब्रेन ट्यूमर, इराकी युवक को मिला नया जीवन

फरीदाबाद: आधुनिक चिकित्सा तकनीक ने एक बार फिर गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक मरीज को नई जिंदगी दी है. दरअसल, इराक के रहने वाले युवक ताहा हसन अली के ब्रेम में मौजूद ब्लीडिंग पिट्यूटरी ट्यूमर को फरीदाबाद स्थित मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स के विशेषज्ञों ने बिना खोपड़ी खोले और बिना किसी बाहरी चीरे के सफलतापूर्वक निकाल दिया. न्यूरोनैविगेशन गाइडेड एंडोस्कोपिक ट्रांसनेजल तकनीक से करीब तीन घंटे चली इस जटिल सर्जरी के बाद मरीज तेजी से स्वस्थ हुआ और पांचवें दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

लंबे समय से परेशान था मरीज: अस्पताल की मानें तो ताहा हसन अली लंबे समय से लगातार सिरदर्द, आंखों की रोशनी कम होने और हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याओं से परेशान थे. इलाज के लिए भारत आने पर विशेषज्ञों ने उनकी विस्तृत जांच की. जांच में दोनों आंखों के विजुअल फील्ड में कमी मिली, जबकि कॉन्ट्रास्ट एमआरआई में पिट्यूटरी ग्रंथि में ट्यूमर और उसके भीतर रक्तस्राव यानी पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी की पुष्टि हुई. डॉक्टरों के अनुसार यह स्थिति न्यूरोसर्जरी की दृष्टि से बेहद गंभीर और जानलेवा मानी जाती है.

पहले स्थिति को किया गया स्थिर: डॉक्टरों की मानें तो सर्जरी से पहले डॉक्टरों ने मरीज को भर्ती कर स्टेरॉयड थेरेपी शुरू की, ताकि उसकी स्थिति को स्थिर किया जा सके. साथ ही हार्मोनल और अन्य जरूरी जांचें भी की गईं. इसके बाद न्यूरोसर्जरी विशेषज्ञों की मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ने अत्याधुनिक न्यूरोनैविगेशन सिस्टम की मदद से ऑपरेशन की विस्तृत योजना तैयार की, जिससे ट्यूमर तक सुरक्षित और सटीक पहुंच सुनिश्चित की जा सके.

नाक के रास्ते निकाला गया ट्यूमर: इस जटिल सर्जरी का नेतृत्व निदेशक (न्यूरोसर्जरी) डॉ. तरुण शर्मा ने किया. उनके साथ यूनिट हेड डॉ. सचिन गोयल और कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉ. मनीष मिश्रा भी शामिल रहे. डॉक्टरों ने एंडोस्कोपिक ट्रांसनेजल तकनीक के जरिए नाक के रास्ते मस्तिष्क के सेल्ला क्षेत्र में स्थित ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाल दिया. यह क्षेत्र मस्तिष्क का अत्यंत संवेदनशील हिस्सा माना जाता है, जहां कैरोटिड आर्टरी जैसी महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाएं मौजूद रहती हैं.

न्यूरोनैविगेशन तकनीक बनी बड़ी मदद: डॉक्टरों के अनुसार ऑपरेशन में उपयोग किए गए न्यूरोनैविगेशन सिस्टम ने रियल-टाइम सर्जिकल गाइड का काम किया. इससे सर्जनों को ट्यूमर तक सटीक पहुंच बनाने में मदद मिली और आसपास की नसों व रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचने का जोखिम काफी कम हो गया. इस मिनिमली इनवेसिव तकनीक में किसी बाहरी चीरे की आवश्यकता नहीं होती, जिससे मरीज को कम दर्द, तेजी से रिकवरी और चेहरे पर किसी प्रकार का निशान नहीं रहता.