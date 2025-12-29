ETV Bharat / state

देसी घी से बदली किस्मत, गांव की राजकुमारी बनीं सक्सेसफुल बिजनेसवुमन, जानें फर्श से अर्श तक की दास्तां...

सरस मेला में राजकुमारी का जलवा ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद में इन दिनों सरस मेला लगा हुआ है. इस मेले में लगे हर स्टॉल की अपनी एक कहानी है. मेले में कई ग्रामीण क्षेत्रों से आई महिलाओं ने अपना स्टॉल लगाया है, जिनके संघर्ष की कहानी यह बयां करती है कि वे कैसे फर्श से अर्श तक पहुंचीं. इन महिलाओं में सोनीपत की राजकुमारी भी शामिल हैं. देसी घी ने बदली किस्मत (ETV Bharat) सरस मेले में राजकुमारी का जलवा: दरअसल, सोनीपत के एक छोटे से गांव से आई राजकुमारी ने फरीदाबाद सरस मेले में अपना स्टॉल लगाया है. इनके स्टॉल पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है. राजकुमारी मुख्य रूप से घी का व्यापार करती हैं. घी के अलावा वह शुद्ध देसी घी में बने लड्डू और अन्य मिठाइयां बनाकर बेचती हैं. इसके साथ ही वे अपने बनाए अचार भी स्टॉल में लेकर आई हैं, जो लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं. राजकुमारी अपने इसी बिजनेस के बदौलत 54 साल की उम्र में चर्चा में हैं. इनके बनाए घी का विदेशों से भी ऑर्डर आता है. लोगों को इनके बनाए घी, मिठाइयां और अचार बेहद पसंद आ रहे हैं. बनीं सक्सेसफुल बिजनेसवुमन (ETV Bharat) ऐसे की शुरुआत: ईटीवी भारत की टीम सरस मेले में पहुंची. ईटीवी भारत के संवाददाता ने राजकुमारी से बातचीत की. राजकुमारी ने बताया कि, “मैं सोनीपत जिले से आई हूं. मैं एक ग्रामीण महिला हूं. मैं किसान परिवार से आती हूं. हमारा व्यवसाय मुख्य रूप से खेती-बाड़ी और पशुपालन है. साल 2018 में मैंने सोचा कि क्यों न लोगों को शुद्ध घी खिलाया जाए. इसके बाद मैंने अपने यहां कई गाय खरीद लीं. हमारे पास इतना बजट नहीं था कि मैं गायों की ठीक से देखभाल कर सकूं. इसलिए मैंने गांव की महिलाओं की मदद ली. मैंने मुफ्त में उन महिलाओं को गाय दे दीं. वे महिलाएं गायों को पालने लगीं और हमने उनसे दूध खरीदना शुरू किया. शुरुआती दौर में हम दूध बेचते थे. इसके अलावा दूध से घी भी बनाने लगे. धीरे-धीरे हमने इसे अपने बिजनेस में तब्दील किया. अब हमारा प्रोडक्ट इतना फेमस हो गया है कि लोग हमारे अच्छे प्रोडक्ट के कारण मुझे जानने लगे हैं. आज मेरे द्वारा बनाया गया घी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सप्लाई होता है.”