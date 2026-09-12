ETV Bharat / state

सफाईकर्मियों की हड़ताल खत्म, फरीदाबाद में 37 दिनों के बाद झाड़ू लेकर वापस काम पर लौटे सफाईकर्मी

हरियाणा में सफाईकर्मियों की हड़ताल खत्म ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: पूरे हरियाणा में पिछले 37 दिनों से चली आ रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद शनिवार सुबह शहर की सफाई व्यवस्था फिर से शुरू हो गई. सरकार के साथ मांगों पर सहमति बनने के बाद सफाई कर्मचारी अपने काम पर लौट आए और अलग-अलग इलाकों में जमा कूड़े को हटाने में जुट गए. सड़कों और बाजारों में फिर नजर आए सफाईकर्मी: शहर की सड़कों, बाजारों और गलियों में शनिवार सुबह सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाते नजर आए. कर्मचारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में पहुंचकर सफाई अभियान शुरू किया. बाजारों में झाड़ू लगाने के साथ गलियों, नालियों और घरों के बाहर लंबे समय से जमा कूड़े को हटाने का काम किया गया. 37 दिनों के बाद झाड़ू लेकर वापस काम पर लौटे सफाईकर्मी (ETV Bharat) 37 दिन में कई इलाकों में लगे गंदगी के ढेर: लंबे समय तक सफाई व्यवस्था प्रभावित रहने के कारण शहर के कई हिस्सों में कूड़े और गंदगी के ढेर जमा हो गए थे. अब नगर निगम और सफाई कर्मचारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन इलाकों को जल्द साफ कर व्यवस्था को सामान्य करना है. प्राथमिकता के आधार पर ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में सफाई कराई जा रही है. 16 मांगों पर सरकार से मिला आश्वासन: नगर निगम सफाई कर्मचारी नेता बलबीर सिंह गुलेरिया ने कहा कि, "सरकार के साथ हुई बैठक में कर्मचारियों की मांगों को लेकर सहमति बनी है. मुख्यमंत्री की ओर से सफाई कर्मचारियों की 16 मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है. बैठक में कर्मचारियों की ओर से राज्य प्रधान नरेश शास्त्री भी मौजूद रहे."