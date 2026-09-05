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फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन, विपुल गोयल के दफ्तर के बाहर जलाई ESMA की प्रतियां, बोले- "लिखित आदेश तक जारी रहेगा आंदोलन"

13 मई के समझौते को लागू करने की मांग: कर्मचारी नेता बलबीर सिंह ने कहा कि, "13 मई को सरकार और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ था, जिसमें कई मांगों पर सहमति बनी थी. सरकार के साथ समझौता होने के बाद हमें उम्मीद थी कि जल्द ही सभी मांगों को लेकर लिखित आदेश जारी होंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ. इसी वजह से कर्मचारियों को दोबारा आंदोलन करना पड़ रहा है."

लिखित आदेश नहीं मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी : प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को मानने का दावा कर रही है, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन या लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है. कर्मचारियों ने साफ कहा कि केवल मौखिक आश्वासन से वे संतुष्ट नहीं होंगे और लिखित कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा.

फरीदाबाद: फरीदाबाद में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है. शनिवार को सैकड़ों कर्मचारियों ने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ESMA की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया.

मंत्री से नहीं हो सकी मुलाकात: कर्मचारी नेता की मानें तो प्रदर्शनकारी कर्मचारी शनिवार को अपनी मांगों को लेकर मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय पहुंचे. हालांकि, वहां मौजूद मंत्री के पीए ने कर्मचारियों को बताया कि मंत्री फिलहाल चंडीगढ़ में हैं. इसके चलते कर्मचारियों की मंत्री से मुलाकात नहीं हो सकी और उन्हें मौके पर कोई ठोस आश्वासन भी नहीं मिला.

फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों का ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री से बातचीत की भी मांग: कर्मचारी नेता ने आगे कहा कि, "प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बातचीत कराने की मांग भी की. सरकार जिन मांगों पर सहमति जता चुकी है, उन्हें जल्द आधिकारिक रूप से लागू किया जाए. हम सरकार से सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो समझौता हुआ है, उसे कागजों पर लागू किया जाए और सभी संबंधित आदेश जल्द जारी किए जाएं."

बीके चौक पर जारी रहेगा धरना: सफाई कर्मचारियों ने साफ किया कि जब तक उनकी मांगों पर लिखित कार्रवाई नहीं होती, तब तक बीके चौक पर उनका धरना जारी रहेगा. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से लंबित मांगों पर तत्काल अधिसूचना जारी करने और समझौते को पूरी तरह लागू करने की मांग की.

लंबे आंदोलन के बाद भी समाधान का इंतजार: कर्मचारी नेताओं का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. सरकार के साथ समझौते के बाद कर्मचारियों को उम्मीद जगी थी कि जल्द समाधान होगा, लेकिन लिखित आदेश नहीं मिलने से उनकी नाराजगी बढ़ गई है. कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगों पर ठोस और लिखित कार्रवाई होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

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