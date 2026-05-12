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फरीदाबाद नगर निगम मुख्यालय के बाहर हंगामा, सफाई कर्मचारियों ने ट्रॉली भर कूड़ा डालकर किया प्रदर्शन

कचरा डालते वीडियो सामने आया: इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है, जिसमें सफाई कर्मचारी ट्रैक्टर-ट्रॉली से कूड़ा उतारते दिखाई दे रहे हैं. आसपास मौजूद लोगों ने भी अपने मोबाइल फोन से घटना के वीडियो रिकॉर्ड किए. वीडियो सामने आने के बाद यह मामला शहरभर में चर्चा का विषय बन गया है.

फरीदाबाद: फरीदाबाद में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का विरोध देर रात खुलकर सामने आया. नगर निगम मुख्यालय के मुख्य गेट पर उस समय हंगामे जैसी स्थिति बन गई, जब कुछ सफाई कर्मचारी ट्रैक्टर-ट्रॉली में कूड़ा भरकर वहां पहुंचे और गेट के सामने ही कूड़ा डाल दिया. इस घटना के बाद कुछ समय के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

नाराजगी के चलते उठाया कदम: सफाई कर्मचारियों में किसी मुद्दे को लेकर नाराजगी चल रही थी. इसी नाराजगी के चलते उन्होंने नगर निगम मुख्यालय के बाहर कूड़ा डालकर विरोध जताया. हालांकि अभी तक कर्मचारियों की नाराजगी की असली वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. लेकिन इस घटना ने नगर निगम की कार्यप्रणाली और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

अधिकारियों ने तुरंत संभाला मोर्चा: घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को संभालने में जुट गए. अधिकारियों ने तुरंत गेट के सामने पड़े कूड़े को हटाने के निर्देश दिए. इसके बाद इको ग्रीन कंपनी के कर्मचारियों को बुलाकर सफाई करवाई गई और कुछ ही देर में पूरा क्षेत्र साफ कर दिया गया.

जांच के बाद हो सकती है कार्रवाई: नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी. वीडियो और मौके की जानकारी के आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि सफाई कर्मचारियों ने यह कदम क्यों उठाया. अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है. फिलहाल शहर में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं और प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

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