कांवड़ यात्रा के लिए हरियाणा रोडवेज तैयार, हरिद्वार रूट पर दौड़ेंगी अतिरिक्त बसें, सावन में आसान होगी यात्रा
कांवड़ यात्रा के लिए फरीदाबाद रोडवेज ने अतिरिक्त बसों की तैयारी पूरी कर ली है.जरूरत पड़ने पर हरिद्वार रूट पर सेवाएं बढ़ाने की बात कही.
Published : July 24, 2026 at 5:00 PM IST
फरीदाबाद: सावन माह में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर हरियाणा रोडवेज के फरीदाबाद डिपो ने खास तैयारियां की हैं. दरअसल, हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए नियमित बसों के साथ अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है. विभाग का कहना है कि यात्रियों की संख्या बढ़ने पर तुरंत अतिरिक्त परमिट लेकर बसों का संचालन किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े.
हरिद्वार रूट पर विशेष तैयारी: हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार रूट पर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होती है. इसे देखते हुए इस बार पहले से ही चार अतिरिक्त बसें तैयार रखी गई हैं. जरूरत पड़ने पर इन बसों को तुरंत हरिद्वार रूट पर लगाया जाएगा, जिससे यात्रियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और यात्रा आसान होगी.
दो नियमित बसें रोजाना चलेंगी: डिपो के अनुसार वर्तमान में बल्लभगढ़ से हरिद्वार के लिए प्रतिदिन दो नियमित बसों का संचालन किया जा रहा है. पहली बस सुबह 5:30 बजे और दूसरी बस रात 8:00 बजे रवाना होती है. इसके अलावा पलवल से बल्लभगढ़ होते हुए हरिद्वार जाने वाली एक नियमित बस भी संचालित की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को अतिरिक्त सुविधा मिल रही है. इस बारे में डिपो ड्यूटी इंचार्ज एसएस ने कहा कि, "वर्तमान में बल्लभगढ़ से हरिद्वार के लिए प्रतिदिन दो नियमित बसें चलाई जा रही हैं. कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने पर चार अतिरिक्त बसें तैयार रहेंगी. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त परमिट लेकर और बसों का संचालन किया जाएगा. श्रद्धालुओं की सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है."
25 जुलाई से लागू होगी विशेष योजना:डिपो ड्यूटी इंचार्ज एसएस ने बताया कि, "कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए 25 जुलाई से विशेष संचालन योजना लागू कर दी जाएगी. यदि यातायात पुलिस की ओर से रूट डायवर्जन के निर्देश जारी किए जाते हैं तो बसों के मार्ग और समय में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे. विभाग का उद्देश्य यात्रियों को निर्बाध और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है."
कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक: यात्रा अवधि के दौरान परिवहन सेवाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए रोडवेज प्रशासन ने कर्मचारियों की छुट्टियों पर अस्थायी रोक लगा दी है. इससे सभी आवश्यक कर्मचारी ड्यूटी पर उपलब्ध रहेंगे और अतिरिक्त बसों के संचालन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी.
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