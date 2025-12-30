ETV Bharat / state

फरीदाबाद में बिजी रोड पर स्टंट करना पड़ा महंगा, पुलिस ने काटा चालान, वाहन मालिकों को बुलाया थाना

फरीदाबाद में लग्जरी कारों के काफिले में खतरनाक स्टंटबाजी करते नजर आए युवक-युवतियों पर एक्शन, पुलिस ने काटा चालान.

फरीदाबाद में बिजी रोड पर स्टंटबाजों का कार काफिला
फरीदाबाद में बिजी रोड पर स्टंटबाजों का कार काफिला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 30, 2025 at 12:33 PM IST

|

Updated : December 30, 2025 at 1:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में खुलेआम गाड़ियों से खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सामने आया है. वीडियो में कोई एक या दो गाड़ियां नहीं, बल्कि गाड़ियों का पूरा काफिला नजर आ रहा है. जिसमें करीब 10-12 लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं. इन गाड़ियों पर युवक-युवतियां खतरनाक तरीके से स्टंटबाजी करते हुए नजर आए. मामला ग्रेटर फरीदाबाद क्षेत्र का है, जहां अमृता अस्पताल से सेक्टर-29 की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर ये स्टंटबाजी की गई है. बिजी रोड पर इस तरह की स्टंटबाजी अन्य लोगों के लिए भी घातक साबित हो सकती हैं.

हुड़दंगबाजी का वीडियो वायरल: गाड़ियों के सनरूफ से बाहर निकलकर और खिड़कियों पर आधा बाहर लटक कर और कुछ मामलों में गाड़ियों की छत पर बैठकर ये लोग हुड़दंग मचाते नजर आए. वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कई युवक-युवतियां रील बनाने में बिजी थे. उन्हें न तो अपनी सुरक्षा की चिंता थी और न ही सड़क पर चल रहे अन्य वाहनों की कोई परवाह थी.

पुलिस ने काटा चालान: जानकारी के अनुसार, इन गाड़ियों के झुंड के कारण पीछे चल रहे वाहन चालकों को आगे निकलने का मौका नहीं मिल रहा था. वे मजबूरी में इन्हीं हुड़दंगबाजों के पीछे चलकर अपनी जान बचाते नजर आए. ज्यादातर युवाओं की उम्र नाबालिग प्रतीत हो रही थी. जिससे मामला और गंभीर है. वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. अब यह मामला पुलिस तक पहुंच गया है. कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वीडियो के आधार पर दो गाड़ियों के खिलाफ गलत तरीके से वाहन चलाने और दूसरों की जान खतरे में डालने के आरोप में 5500-5500 रुपये के पोस्टल चालान काटे हैं.

फरीदाबाद में बिजी रोड पर स्टंटबाजों का कार काफिला (Etv Bharat)

"सख्त कार्रवाई करेगी पुलिस": पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि "वीडियो में कुछ गाड़ियों के नंबर स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं, ऐसे में इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से बाकी वाहनों की पहचान की जा रही है. जिन वाहन मालिकों का चालान किया गया है, उन्हें नोटिस देकर थाने बुलाया गया है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यातायात नियमों की अवहेलना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. चाहे वाहन चालक कोई भी हो. यह घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर समाज की गंभीर लापरवाही को भी उजागर करती है".

ये भी पढ़ें: फरीदाबाद के सिगरेट गोदाम में डकैती, 90 लाख रुपए की ब्रांडेड सिगरेट लेकर बदमाश फरार

ये भी पढ़ें: कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में मिली सिर कटी लाश, धड़ के पास खून से लथपथ चाकू और नशे का इंजेक्शन बरामद, सिर की तलाश जारी

Last Updated : December 30, 2025 at 1:12 PM IST

TAGGED:

RUCKUS ON CAR ROOF
POLICE ISSUED FINE
फरीदाबाद स्टंट वीडियो
गाड़ी की छत पर हुड़दंग
FARIDABAD ROAD STUNT VIDEO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.