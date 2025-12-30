ETV Bharat / state

फरीदाबाद में बिजी रोड पर स्टंट करना पड़ा महंगा, पुलिस ने काटा चालान, वाहन मालिकों को बुलाया थाना

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में खुलेआम गाड़ियों से खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सामने आया है. वीडियो में कोई एक या दो गाड़ियां नहीं, बल्कि गाड़ियों का पूरा काफिला नजर आ रहा है. जिसमें करीब 10-12 लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं. इन गाड़ियों पर युवक-युवतियां खतरनाक तरीके से स्टंटबाजी करते हुए नजर आए. मामला ग्रेटर फरीदाबाद क्षेत्र का है, जहां अमृता अस्पताल से सेक्टर-29 की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर ये स्टंटबाजी की गई है. बिजी रोड पर इस तरह की स्टंटबाजी अन्य लोगों के लिए भी घातक साबित हो सकती हैं.

हुड़दंगबाजी का वीडियो वायरल: गाड़ियों के सनरूफ से बाहर निकलकर और खिड़कियों पर आधा बाहर लटक कर और कुछ मामलों में गाड़ियों की छत पर बैठकर ये लोग हुड़दंग मचाते नजर आए. वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कई युवक-युवतियां रील बनाने में बिजी थे. उन्हें न तो अपनी सुरक्षा की चिंता थी और न ही सड़क पर चल रहे अन्य वाहनों की कोई परवाह थी.

पुलिस ने काटा चालान: जानकारी के अनुसार, इन गाड़ियों के झुंड के कारण पीछे चल रहे वाहन चालकों को आगे निकलने का मौका नहीं मिल रहा था. वे मजबूरी में इन्हीं हुड़दंगबाजों के पीछे चलकर अपनी जान बचाते नजर आए. ज्यादातर युवाओं की उम्र नाबालिग प्रतीत हो रही थी. जिससे मामला और गंभीर है. वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. अब यह मामला पुलिस तक पहुंच गया है. कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वीडियो के आधार पर दो गाड़ियों के खिलाफ गलत तरीके से वाहन चलाने और दूसरों की जान खतरे में डालने के आरोप में 5500-5500 रुपये के पोस्टल चालान काटे हैं.