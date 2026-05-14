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फरीदाबाद में एक महीने में उखड़ी करोड़ों की सड़क, अब दोबारा होगा निर्माण, प्रशासन पर उठ रहे सवाल

सेक्टर-91 और पल्ला-सेहतपुर सड़क भी जांच में: एनएचपीसी-बायपास रोड के अलावा सेक्टर-91 की सड़क भी सवालों के घेरे में है. करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद सड़क गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतर सकी. इसके चलते उसे भी तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वहीं पल्ला से सेहतपुर तक करीब दो करोड़ रुपये की लागत से बनी सड़क में भी भारी अनियमितताएं सामने आई हैं. सड़क पर जगह-जगह खराब निर्माण और कमजोर सामग्री के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं.

एक महीने पहले बनी सड़क फिर टूटी: सबसे बड़ा मामला एनएचपीसी से बायपास रोड तक बनाई गई सड़क का सामने आया है. करीब एक करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से बनी यह सड़क महज एक महीने पहले तैयार हुई थी. सड़क से रोज हजारों वाहन गुजरते हैं, लेकिन शुरुआती जांच में ही निर्माण कार्य में गंभीर खामियां सामने आ गईं. अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर गुणवत्ता जांच की, जिसमें घटिया सामग्री के इस्तेमाल की पुष्टि हुई. इसके बाद प्रशासन ने सड़क को तोड़कर दोबारा बनाने के आदेश जारी कर दिए.

फरीदाबाद: फरीदाबाद में विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. शहर में करोड़ों रुपये खर्च कर बनाई गई कई सड़कें कुछ ही समय में टूटने लगी हैं. इससे निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और घटिया सामग्री के इस्तेमाल के आरोप तेज हो गए हैं. लोगों का कहना है कि जनता के टैक्स के पैसे से बनने वाली सड़कों की हालत इतनी खराब होना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है.

राहगीरों को हो रही परेशानी: ईटीवी भारत की टीम उस सड़क पर पहुंची जिसे खराब गुणवत्ता के कारण तोड़ा जा रहा है. इस दौरान स्थानीय राहगीर अली ने कहा, "एक महीने पहले ही सड़क बनी थी और अब फिर इसे तोड़ा जा रहा है. इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. पहले सड़क खराब थी तो उम्मीद थी कि नई सड़क बनने से राहत मिलेगी, लेकिन अब दोबारा निर्माण के कारण आवाजाही मुश्किल हो गई है. अधूरे और बार-बार होने वाले निर्माण से ट्रैफिक और धूल की समस्या भी बढ़ रही है."

फरीदाबाद में एक महीने में उखड़ी करोड़ों की सड़क (ETV Bharat)

अधिकारियों ने मानी गुणवत्ता में कमी: मामले को लेकर कार्यकारी अभियंता नितिन ने बताया कि कई जगहों पर सड़क निर्माण पूरा होने के बावजूद गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं. उन्होंने कहा कि, "एनएचपीसी से बायपास रोड तक बनी सड़क की जांच की गई, जिसमें गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई. इसके बाद ठेकेदार को सड़क तोड़कर दोबारा बनाने के निर्देश दिए गए हैं.निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी."

दिशा बैठक में मंत्री ने लगाई फटकार: हाल ही में हुई दिशा बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. उन्होंने साफ कहा कि, "नगर निगम और संबंधित विभागों में भ्रष्टाचार किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा. यदि सड़क निर्माण में गड़बड़ी या भ्रष्टाचार पाया गया तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

बता दें कि लगातार सामने आ रहे मामलों के बाद अब आम लोगों के मन में बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद सड़कों की गुणवत्ता इतनी खराब क्यों है. लोग यह भी पूछ रहे हैं कि जनता के टैक्स का पैसा आखिर किसकी लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है. शहर में लगातार टूटती सड़कों ने विकास कार्यों की पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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