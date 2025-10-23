फरीदाबाद में बड़ा हादसा टला, अनियंत्रित कार गोल चक्कर से टकराई, बाल-बाल बचे लोग

ETV Bharat / state

फरीदाबाद: फरीदाबाद में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हार्डवेयर चौक के गोल चक्कर से जा टकराई. घटना सुबह करीब पांच बजे की है. हादसे में कार चालक को हल्की चोटें आईं. गनीमत रही कि कोई अन्य व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया. सभी बाल-बाल बच गए.

अनियंत्रित कार गोल चक्कर से टकराई: घटना के बारे में ऑटो चालक विनोद ने बताया कि वह न्यू टाउन रेलवे स्टेशन से सवारी लेकर डबुआ की ओर जा रहे थे. तभी एनआईटी नंबर-1 की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और गोल चक्कर को तोड़ते हुए अंदर जा घुसी. कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक उसे संभाल नहीं पाया और सीधे गोल चक्कर में टकरा गया. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत चालक को बाहर निकाला.

अनियंत्रित कार गोल चक्कर से टकराई (ETV Bharat)

चालक को आई हल्की चोटें: विनोद ने आगे बताया कि कार चालक की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह नशे की हालत में था. उसे हल्की चोटें आई थीं और वह ठीक से बात नहीं कर पा रहा था. स्थानीय लोगों ने उसके फोन से परिजनों को सूचना दी, जो कुछ देर में मौके पर पहुंच गए और युवक को अपने साथ घर ले गए.

जांच में जुटी पुलिस: इधर सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर चालक का नाम और गाड़ी का नंबर दर्ज कर लिया. फिलहाल यह जांच की जा रही है कि हादसे के समय चालक नशे में था या नहीं.

लोगों ने प्रशासन से की मांग: वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में ऐसे हादसे अक्सर तेज रफ्तार और नशे में ड्राइविंग के कारण होते हैं. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि चौक पर गति-नियंत्रण के लिए अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें.

