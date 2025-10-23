ETV Bharat / state

फरीदाबाद में बड़ा हादसा टला, अनियंत्रित कार गोल चक्कर से टकराई, बाल-बाल बचे लोग

फरीदाबाद में बड़ा हादसा टला ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हार्डवेयर चौक के गोल चक्कर से जा टकराई. घटना सुबह करीब पांच बजे की है. हादसे में कार चालक को हल्की चोटें आईं. गनीमत रही कि कोई अन्य व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया. सभी बाल-बाल बच गए. अनियंत्रित कार गोल चक्कर से टकराई: घटना के बारे में ऑटो चालक विनोद ने बताया कि वह न्यू टाउन रेलवे स्टेशन से सवारी लेकर डबुआ की ओर जा रहे थे. तभी एनआईटी नंबर-1 की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और गोल चक्कर को तोड़ते हुए अंदर जा घुसी. कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक उसे संभाल नहीं पाया और सीधे गोल चक्कर में टकरा गया. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत चालक को बाहर निकाला. अनियंत्रित कार गोल चक्कर से टकराई (ETV Bharat)