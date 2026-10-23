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फरीदाबाद में बिजली संकट से भड़के लोग, 24 घंटे से बत्ती गुल, लोगों ने सड़क पर उतरकर किया जमकर प्रदर्शन

फरीदाबाद में बिजली संकट से भड़के लोग ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर दिखाई देने लगा है. फरीदाबाद के दो नंबर इलाके में 24 घंटे से अधिक समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से नाराज स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए. प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग और हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी कर जल्द बिजली बहाल करने की मांग की.

बिजली गुल होने से घरों में पानी का संकट: स्थानीय निवासियों की मानें तो वे लंबे समय से बिजली नहीं आने के कारण घरों में पानी की समस्या पैदा हो गई है. बिजली आपूर्ति बाधित होने से रोजमर्रा के कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं. लोगों का कहना है कि बिजली जैसी बुनियादी सुविधा के बिना सामान्य जीवन चलाना मुश्किल हो गया है. लगातार बढ़ती परेशानी के चलते लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध जताया.