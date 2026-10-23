फरीदाबाद में बिजली संकट से भड़के लोग, 24 घंटे से बत्ती गुल, लोगों ने सड़क पर उतरकर किया जमकर प्रदर्शन
फरीदाबाद में 24 घंटे से बिजली गुल रहने पर लोग सड़क पर उतरे और जल्द बिजली बहाल करने की मांग की है.
Published : October 23, 2026 at 11:14 AM IST
फरीदाबाद: हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर दिखाई देने लगा है. फरीदाबाद के दो नंबर इलाके में 24 घंटे से अधिक समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से नाराज स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए. प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग और हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी कर जल्द बिजली बहाल करने की मांग की.
बिजली गुल होने से घरों में पानी का संकट: स्थानीय निवासियों की मानें तो वे लंबे समय से बिजली नहीं आने के कारण घरों में पानी की समस्या पैदा हो गई है. बिजली आपूर्ति बाधित होने से रोजमर्रा के कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं. लोगों का कहना है कि बिजली जैसी बुनियादी सुविधा के बिना सामान्य जीवन चलाना मुश्किल हो गया है. लगातार बढ़ती परेशानी के चलते लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध जताया.
सरकार से लड़ाई का खामियाजा जनता क्यों भुगते: प्रदर्शन कर रहे स्थानीय निवासी वीरेंद्र गुज्जर ने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर सवाल उठाते हुए कहा कि, "कर्मचारियों की मांगें सरकार से जुड़ी हैं, लेकिन इसका नुकसान आम जनता को क्यों उठाना पड़ रहा है? कर्मचारियों को अपनी मांगें सरकार और संबंधित अधिकारियों के सामने रखनी चाहिए, ताकि आम लोगों की बिजली आपूर्ति प्रभावित न हो."
मंत्रियों और विधायकों के आवास घेरने की दी सलाह: वहीं, स्थानीय महिला पूजा ने कहा कि, "यदि कर्मचारियों को अपनी मांगें मनवानी हैं तो उन्हें मंत्रियों और विधायकों के आवास का घेराव करना चाहिए और सरकार के सामने अपनी बात रखनी चाहिए. आम जनता को परेशान करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है. प्रदर्शनकारियों ने विभाग से मांग की कि बिजली आपूर्ति जल्द बहाल कर लोगों को राहत दी जाए."
बिजली बहाली पर टिकी लोगों की निगाहें: लगातार बिजली कटौती से परेशान लोगों को अब आपूर्ति बहाल होने का इंतजार है. स्थानीय निवासियों ने प्रशासन और बिजली विभाग से मामले में जल्द हस्तक्षेप करने की मांग की है.
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