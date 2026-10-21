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फरीदाबाद में दिल्ली-आगरा नहर बनी खतरे का रास्ता, न जाल, न बैरिकेडिंग, सुरक्षा पर उठे सवाल

फरीदाबाद में दिल्ली-आगरा नहर बनी खतरे का रास्ता ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: दिल्ली-आगरा नहर के किनारों पर सुरक्षा व्यवस्था की कमी को लेकर फरीदाबाद में सवाल उठने लगे हैं. नहर के कई हिस्सों में मजबूत रेलिंग, सुरक्षा जाल और बैरिकेडिंग नहीं होने से स्थानीय लोगों को हादसों की आशंका बनी रहती है. लोगों का कहना है कि नहर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, जिससे डूबने की घटनाओं को रोकना चुनौतीपूर्ण हो जाता है. स्थानीय निवासियों ने प्रशासन और संबंधित विभागों से नहर के दोनों किनारों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है.

न गश्त से पूरी सुरक्षा, न किनारों पर पुख्ता इंतजाम: स्थानीय लोगों के अनुसार पुलिस और प्रशासन की ओर से निगरानी किए जाने के बावजूद नहर में डूबने की घटनाओं को पूरी तरह रोक पाना मुश्किल हो रहा है. उनका कहना है कि केवल गश्त के भरोसे ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाना पर्याप्त नहीं है. इसके लिए नहर के किनारों पर भौतिक सुरक्षा इंतजाम भी जरूरी हैं. लोगों ने सवाल उठाया कि जब दिल्ली में नहर के कुछ हिस्सों में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, तो फरीदाबाद में भी इसी तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही.

"नहर के दोनों तरफ सुरक्षा जाल लगवाए जाएं": ईटीवी भारत से बातचीत में स्थानीय निवासी विकास चौहान ने कहा कि, "नहर में डूबने से लोगों की मौत होने की घटनाएं सामने आती रहती हैं. प्रशासन को नहर के दोनों किनारों पर सुरक्षा जाल लगवाना चाहिए, ताकि लोग आसानी से नहर में छलांग न लगा सकें. नहर तक लोगों की सीधी पहुंच को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए." फरीदाबाद दिल्ली-आगरा नहर (ETV Bharat) सप्ताह में दो से तीन मौतों का दावा: विकास चौहान ने कहा कि, "नहर में डूबने से सप्ताह में दो से तीन लोगों की मौत होने की घटनाएं सामने आती हैं. नहर में होने वाली घटनाओं का रिकॉर्ड तैयार कर यह पता लगाया जाना चाहिए कि किन स्थानों पर जोखिम अधिक है. इससे सुरक्षा इंतजामों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने में मदद मिल सकती है." "रोजाना नहर के किनारे से गुजरते हैं लोग": वहीं, स्थानीय युवक देवेंद्र ने भी नहर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि, "हम रोजाना नहर के किनारे से गुजरते हैं. कई घटनाएं अपनी आंखों से देख चुके हैं. घरेलू विवादों और दूसरी परेशानियों से जूझ रहे लोग भी नहर तक पहुंच जाते हैं. हाल के दिनों में भी कुछ लोगों के नहर में कूदने की घटनाएं सामने आई थीं और बाद में उनके शव बरामद किए गए. ऐसे में नहर के किनारों पर सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है." दिल्ली-आगरा नहर के किनारों पर सुरक्षा जाल और बैरिकेडिंग की मांग तेज (ETV Bharat) मजबूत बाउंड्री से कम हो सकती है जोखिम: देवेंद्र ने आगे कहा कि, "नहर के दोनों ओर मजबूत बाउंड्री, सुरक्षा जाल या बैरिकेडिंग लगाई जानी चाहिए, जिससे नहर तक सीधी पहुंच सीमित हो सके. समय रहते सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, तो कई लोगों की जान बचाने में मदद मिल सकती है. नहर के संवेदनशील हिस्सों में पहले सुरक्षा व्यवस्था की जाए और इसके बाद पूरे क्षेत्र में इंतजाम मजबूत किए जाएं."