फरीदाबाद में दिल्ली-आगरा नहर बनी खतरे का रास्ता, न जाल, न बैरिकेडिंग, सुरक्षा पर उठे सवाल
फरीदाबाद में दिल्ली-आगरा नहर के किनारों पर सुरक्षा जाल और बैरिकेडिंग की मांग तेज. सिंचाई विभाग ने सड़क निर्माण बाद सुरक्षा योजना की बात कही.
Published : October 21, 2026 at 1:22 PM IST
फरीदाबाद: दिल्ली-आगरा नहर के किनारों पर सुरक्षा व्यवस्था की कमी को लेकर फरीदाबाद में सवाल उठने लगे हैं. नहर के कई हिस्सों में मजबूत रेलिंग, सुरक्षा जाल और बैरिकेडिंग नहीं होने से स्थानीय लोगों को हादसों की आशंका बनी रहती है. लोगों का कहना है कि नहर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, जिससे डूबने की घटनाओं को रोकना चुनौतीपूर्ण हो जाता है. स्थानीय निवासियों ने प्रशासन और संबंधित विभागों से नहर के दोनों किनारों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है.
न गश्त से पूरी सुरक्षा, न किनारों पर पुख्ता इंतजाम: स्थानीय लोगों के अनुसार पुलिस और प्रशासन की ओर से निगरानी किए जाने के बावजूद नहर में डूबने की घटनाओं को पूरी तरह रोक पाना मुश्किल हो रहा है. उनका कहना है कि केवल गश्त के भरोसे ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाना पर्याप्त नहीं है. इसके लिए नहर के किनारों पर भौतिक सुरक्षा इंतजाम भी जरूरी हैं. लोगों ने सवाल उठाया कि जब दिल्ली में नहर के कुछ हिस्सों में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, तो फरीदाबाद में भी इसी तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही.
"नहर के दोनों तरफ सुरक्षा जाल लगवाए जाएं": ईटीवी भारत से बातचीत में स्थानीय निवासी विकास चौहान ने कहा कि, "नहर में डूबने से लोगों की मौत होने की घटनाएं सामने आती रहती हैं. प्रशासन को नहर के दोनों किनारों पर सुरक्षा जाल लगवाना चाहिए, ताकि लोग आसानी से नहर में छलांग न लगा सकें. नहर तक लोगों की सीधी पहुंच को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए."
सप्ताह में दो से तीन मौतों का दावा: विकास चौहान ने कहा कि, "नहर में डूबने से सप्ताह में दो से तीन लोगों की मौत होने की घटनाएं सामने आती हैं. नहर में होने वाली घटनाओं का रिकॉर्ड तैयार कर यह पता लगाया जाना चाहिए कि किन स्थानों पर जोखिम अधिक है. इससे सुरक्षा इंतजामों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने में मदद मिल सकती है."
"रोजाना नहर के किनारे से गुजरते हैं लोग": वहीं, स्थानीय युवक देवेंद्र ने भी नहर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि, "हम रोजाना नहर के किनारे से गुजरते हैं. कई घटनाएं अपनी आंखों से देख चुके हैं. घरेलू विवादों और दूसरी परेशानियों से जूझ रहे लोग भी नहर तक पहुंच जाते हैं. हाल के दिनों में भी कुछ लोगों के नहर में कूदने की घटनाएं सामने आई थीं और बाद में उनके शव बरामद किए गए. ऐसे में नहर के किनारों पर सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है."
मजबूत बाउंड्री से कम हो सकती है जोखिम: देवेंद्र ने आगे कहा कि, "नहर के दोनों ओर मजबूत बाउंड्री, सुरक्षा जाल या बैरिकेडिंग लगाई जानी चाहिए, जिससे नहर तक सीधी पहुंच सीमित हो सके. समय रहते सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, तो कई लोगों की जान बचाने में मदद मिल सकती है. नहर के संवेदनशील हिस्सों में पहले सुरक्षा व्यवस्था की जाए और इसके बाद पूरे क्षेत्र में इंतजाम मजबूत किए जाएं."
"सड़क निर्माण के बाद बैरिकेडिंग की योजना": वहीं, नहर की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के एसडीओ एके जैन ने कहा कि, "इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है. हरियाणा सरकार की ओर से सड़क निर्माण से जुड़ी योजना के तहत नहर के दोनों किनारों पर सड़कें भी बनाई जानी हैं. सड़क निर्माण के बाद दोनों तरफ बैरिकेडिंग किए जाने की योजना पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा हो रही है. हालांकि इस काम की समयसीमा और सुरक्षा इंतजामों को लागू करने की तारीख स्पष्ट नहीं है."
सड़क बनने तक अस्थायी सुरक्षा इंतजाम की मांग: स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण की प्रक्रिया पूरी होने तक सुरक्षा के दूसरे उपायों को टालना उचित नहीं होगा. उनका सुझाव है कि नहर के संवेदनशील हिस्सों में अस्थायी बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड और निगरानी की व्यवस्था की जाए. रात के समय पर्याप्त रोशनी का इंतजाम भी जरूरी बताया जा रहा है. इसके साथ ही, आपातकालीन सहायता के लिए संपर्क नंबर प्रदर्शित किए जा सकते हैं, ताकि किसी घटना की स्थिति में तुरंत मदद मिल सके.
सिंचाई के साथ सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है नहर: दरअसल, दिल्ली-आगरा नहर को आगरा कैनाल के नाम से भी जाना जाता है. इसका निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था और वर्ष 1874 में इसे चालू किया गया था. यह नहर दिल्ली के ओखला बैराज से निकलती है और हरियाणा के फरीदाबाद से होते हुए उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा क्षेत्र की ओर जाती है. इसका प्रमुख उद्देश्य सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है. फरीदाबाद में नहर शहर के पुराने हिस्से और ग्रेटर फरीदाबाद के बीच एक महत्वपूर्ण भौगोलिक पहचान भी है. इसके आसपास रिहायशी इलाके, सड़कें और आवागमन के रास्ते होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था का महत्व बढ़ जाता है.
विभागों के समन्वय से हो सकता है स्थायी समाधान: नहर के किनारों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सिंचाई विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस के बीच समन्वय जरूरी है. स्थानीय लोगों की मांग है कि पहले उन हिस्सों की पहचान की जाए, जहां लोगों की आवाजाही अधिक है और सुरक्षा इंतजाम नहीं हैं. इसके बाद वहां मजबूत जाल, रेलिंग या बैरिकेडिंग लगाई जाए. डूबने की घटनाओं के आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर जोखिम वाले स्थानों की पहचान करना भी उपयोगी हो सकता है. नियमित निगरानी के साथ आपातकालीन सहायता की व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है.
अब ठोस कार्रवाई का इंतजार: दिल्ली-आगरा नहर फरीदाबाद में सिंचाई और जल प्रबंधन का महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसके किनारों पर लोगों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है. स्थानीय निवासी लंबे समय से सुरक्षा जाल और बैरिकेडिंग की मांग उठा रहे हैं. वहीं, यूपी सिंचाई विभाग के एसडीओ एके जैन ने अधिकारियों के साथ बातचीत जारी होने और सड़क निर्माण के बाद बैरिकेडिंग की योजना पर चर्चा की जानकारी दी है. ऐसे मेंअब यह देखना होगा कि संबंधित विभाग सुरक्षा इंतजामों को लेकर कब तक ठोस कदम उठाते हैं. स्थानीय लोगों की मांग है कि सड़क निर्माण का इंतजार किए बिना संवेदनशील स्थानों पर जरूरी सुरक्षा उपाय शुरू किए जाएं, ताकि हादसों का जोखिम कम करने और लोगों की जान बचाने में मदद मिल सके.
ये भी पढ़ें:रेवाड़ी में दूषित पानी पी रहे सरकारी स्कूल के बच्चे! 90 विद्यालयों में पानी के सैंपल फेल, अब होगी कार्रवाई?