फरीदाबाद में पॉल्यूशन कंट्रोल का देसी जुगाड़, लोग घरों में लगा रहे हवा को शुद्ध करने वाले पौधे, बढ़ी डिमांड, जानें क्या है रेट

ऐसे पौधों की बढ़ी डिमांड: घरों के बाहर तो हवा जहरीले हैं ही, ऐसे में घरों के अंदर भी धूल और धुएं की वजह से साफ हवा नहीं मिल पा रही है. हालांकि महंगे प्यूरीफायर बाजार में मौजूद हैं, लेकिन वह हर किसी के बजट में नहीं है. यही वजह है कि लोग इन दिनों नर्सरी का रुख कर रहे हैं. वहां से कुछ ऐसे पौधे लेकर जा रहे हैं, जो हवा को साफ रखता है, यह पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में तब्दील करके स्वच्छ हवा देती है. इन दिनों इन पौधों की डिमांड बढ़ गई है.

दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी बेहद खराब: दरअसल, इन दिनों दिल्ली-एनसीआर की हवा लगातार खराब होती जा रही है. आलम यह है कि खुली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है. AQI लेवल खतरनाक जोन में पहुंच चुका है. यही वजह है कि इन दिनों सांस से संबंधित बीमारी, आंखों में जलन की समस्या लोगों में देखने को मिल रही है. इतना ही नहीं बढ़ता प्रदूषण फेफड़ों पर ही नहीं बल्कि हृदय और दिमाग को भी नुकसान पहुंचा रहा है.

फरीदाबाद: फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण के बीच लोग घर की हवा शुद्ध करने के लिए देसी जुगाड़ अपना रहे हैं. लोग अब घरों में खास तरीके के पौधे लगा रहे हैं, जो प्रदूषण को कम करने के साथ ही हवा को भी साफ करता है. इन पौधों की इन दिनों काफी डिमांड हो रही है. प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए नर्सरियों में एरिका पाम, रेपिस पाम और मनी प्लांट जैसे पौधों की डिमांड काफी अधिक है. इन पौधों की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है.

जानें क्या बोले नर्सरी संचालक: पौधों की बढ़ती डिमांड को लेकर ईटीवी भारत ने कई नर्सरी संचालकों से बातचीत की. फरीदाबाद के नर्सरी संचालक सुनील ने ईटीवी भारत को बताया कि, "मैं नर्सरी चलाता हूं. इन दिनों प्रदूषण बढ़ गया है. ऐसे में हवा साफ करने वाले पौधों की डिमांड बढ़ गई है. हमारे पास हवा को साफ करने वाले और ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ाने वाले कई तरह के पौधे मौजूद हैं, जिसमें मुख्य रूप से एरिका पाम, पीस लिली, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, रबर प्लांट, एलोवेरा, इंग्लिश आइवी शामिल है."

100 रुपए से 300 रुपए तक रेट: नर्सरी संचालक सुनील ने आगे बताया कि, "इन पौधों की कीमत 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक है. लोग इन दिनों इन पौधों को खूब खरीद रहे हैं. अपने घरों में इसको लगा रहे हैं. यह ऐसे पौधे हैं, जिनको आप अपने बेडरूम, बालकनी यानी घर के किसी भी कोने में लगा सकते हैं. यह हवा को साफ करता है. ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है. साथ ही हमें स्वच्छ हवा प्रदान करता है. इन पौधों की देखरेख भी काफी आसान है. यह पौधे छोटे होने के कारण ज्यादा स्पेस भी नहीं लेते हैं. यही वजह है कि इन दोनों इन पौधों की बिक्री में काफी तेजी आई है."

हवा को शुद्ध करने वाले पौधे (ETV Bharat)

लोगों में बढ़ी डिमांड: वहीं, खेड़ी पुल पर नर्सरी चलाने वाले रिंकू मौर्या ने बताया कि, "इन दिनों प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कतें आ रही है. यही वजह है कि लोग उन पौधों को ज्यादा खरीद रहे हैं, जो हवा को प्यूरीफायर कर रहे हैं, जिसमें पीस लिली, स्पाइडर प्लांट, रबर प्लांट, स्नेक प्लांट, एलोवेरा इत्यादि शामिल है. ये पौधे ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं. ये वो पौधे हैं, जो घरों की सुंदरता भी बढ़ाते हैं और देखने में भी आकर्षक लगते हैं. सबसे बड़ी बात जिनके घर में यह पौधे होते हैं, उन घरों में कभी भी साथ प्रदूषण से होने वाली बीमारी नहीं पनपती है. इन्हीं वजह से इन दिनों हवा को प्यूरिफाई करने वाले पौधों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है. कस्टमर इन पौधों को खूब खरीद रहे हैं."

लोग घरों में लगा रहे हवा को शुद्ध करने वाले पौधे (ETV Bharat)

पौधा सस्ता होने के साथ लाभकारी भी: इसके अलावा कुशवाहा नर्सरी चलाने वाले प्रदीप ने बताया कि, "हमारे नर्सरी में हर तरह के पौधे हैं, लेकिन इन दिनों ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने और हवा को प्यूरिफाई करने वाले पौधों की बिक्री ज्यादा हो रही है, क्योंकि प्रदूषण ज्यादा ही फैल गया है. दिल्ली एनसीआर में सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत आ रही है. ऐसे में लोग इन पौधों को खरीद रहे हैं. इन पौधों को देखरेख करना भी आसान है. यह पौधा सस्ता भी है. सबसे बड़ी बात यह पौधा ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ाता है. यही वजह है कि इन दिनों प्रदूषण की वजह से लोग इन पौधों को खूब खरीद रहे हैं."

प्रशासन की कोशिशों के बावजूद बढ़ता प्रदूषण: इन दिनों प्रदूषण की वजह से कई जगहों पर ग्रेड-3 भी लागू कर दिया गया है. प्रशासन तमाम कोशिश कर रही है कि प्रदूषण में कमी लाई जाए. इसके बावजूद AQI लेवल काफी खतरनाक जोन में पहुंच चुका है. इसी वजह से लोग अपने घरों में इन पौधों को लगा रहे हैं, ताकि उनको साफ हवा मिल सके. यही कारण है कि इन दिनों ऐसे पौधों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है.

