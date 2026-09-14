ETV Bharat / state

फरीदाबाद में बढ़े प्रॉपर्टी के दाम, दिल्ली से सटे इलाकों में दोगुनी हुई कीमत, जानें अचानक क्यों आया उछाल

फरीदाबाद: दिल्ली-मुंबई-बड़ौदा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी ने प्रॉपर्टी बाजार को एक नई रफ्तार दे दी है. खासकर दिल्ली से सटे फरीदाबाद के इलाकों में जमीन के रेट में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है. जिन कॉलोनियों में कुछ समय पहले तक 20 से 30 हजार रुपये प्रति गज जमीन मिल जाती थी, वहां अब यही जमीन 50 से 70 हजार रुपये प्रति गज तक पहुंच गई है. वहीं कई पॉश सेक्टरों में जमीन के दाम दो से ढाई लाख रुपये प्रति गज तक पहुंच चुके हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में फरीदाबाद में कई बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, ऐसे में प्रॉपर्टी के दाम में और तेजी देखने को मिल सकती है.

फरीदाबाद में बढ़े प्रॉपर्टी के दाम: दिल्ली से सटे फरीदाबाद में प्रॉपर्टी खरीदना अब आम आदमी के लिए आसान नहीं रहा. कभी दिल्ली-एनसीआर में अपेक्षाकृत किफायती माने जाने वाले फरीदाबाद में अब जमीन के रेट लगातार बढ़ रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह बेहतर होती कनेक्टिविटी और तेजी से विकसित होता इंफ्रास्ट्रक्चर है. दिल्ली-मुंबई-बड़ौदा एक्सप्रेसवे के फरीदाबाद से गुजरने और दिल्ली वाले हिस्से के चालू होने के बाद इसका सीधा असर आसपास के प्रॉपर्टी बाजार पर दिखाई दे रहा है. पहले दिल्ली जाने के लिए लोगों को मुख्य रूप से दिल्ली-मथुरा रोड का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी ने दिल्ली और फरीदाबाद के बीच आवागमन को और आसान कर दिया है.

फरीदाबाद में बढ़े प्रॉपर्टी के दाम, दिल्ली से सटे इलाकों में दोगुनी हुई कीमत (ETV Bharat)

दिल्ली से सटे इलाकों में दोगुनी हुई कीमत: रियल एस्टेट कारोबारी सोनू सिसोदिया के मुताबिक "फरीदाबाद में जमीन के दाम पहले से ही ज्यादा थे, लेकिन एक्सप्रेसवे और दूसरी कनेक्टिविटी परियोजनाओं के बाद इनमें तेजी आई है. दिल्ली से सटे इलाकों में जहां पहले करीब 50 से 55 हजार रुपये प्रति गज जमीन मिल रही थी, वहां अब रेट एक लाख रुपये प्रति गज से ऊपर पहुंच चुके हैं."