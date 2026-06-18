ETV Bharat / state

बैंक की नौकरी छोड़ किया खेती का रूख, आर्नामेंटल फार्मिंग ने बदल दी जतिन की तकदीर, सजावटी पौधों से कर रहे लाखों की कमाई

38 तरह के सजावटी पौधों का बड़ा कारोबार: वर्तमान में जतिन सैनी अपने खेतों में करीब 38 प्रकार के आर्नामेंटल पौधों की खेती कर रहे हैं. इन पौधों और उनकी पत्तियों की मांग शादी समारोहों, बड़े होटलों, इवेंट डेकोरेशन और लैंडस्केपिंग के क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है. यही वजह है कि उनका कारोबार लगातार विस्तार कर रहा है.

परिवार की पहल बनी बड़ी सफलता की नींव: जतिन सैनी के परिवार ने करीब 26 वर्ष पहले आर्नामेंटल पौधों की खेती की शुरुआत की थी. उस समय उनके पिता ने कोलकाता और बेंगलुरु से लगभग 15 लाख रुपये के सजावटी पौधे मंगवाकर खेतों में लगाए थे. शुरुआती प्रयोग समय के साथ सफल व्यवसाय में बदल गया और आज यह परिवार की पहचान बन चुका है.

फरीदाबाद: आज के दौर में जहां अधिकांश युवा नौकरी को सुरक्षित भविष्य मानते हैं, वहीं फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लोच गांव के प्रगतिशील किसान जतिन सैनी ने खेती को अपना करियर बनाकर सफलता की नई मिसाल कायम की है. BCA की पढ़ाई और बैंक की नौकरी छोड़ उन्होंने सजावटी (आर्नामेंटल) पौधों की खेती को अपनाया. आज उनके खेतों में तैयार होने वाले पौधे देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ विदेशों तक पहुंच रहे हैं और उन्हें हर महीने लाखों रुपये की आमदनी हो रही है.

आर्नामेंटल फार्मिंग ने बदल दी जतिन की तकदीर (ETV Bharat)

"नौकरी से ज्यादा सुकून खेती में मिला": ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान प्रगतिशील किसान जतिन सैनी ने कहा कि, "मैंने BCA की पढ़ाई की और बैंक में नौकरी भी की, लेकिन मेरा मन हमेशा खेती में ही लगता था. बैंक में दिनभर बैठने से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने लगा. नौकरी के साथ सुबह पौधों की सप्लाई करता था, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि खेती ही मेरा सपना है. इसलिए नौकरी छोड़कर पूरी तरह खेती में आ गया. आज यहां से होने वाली आमदनी मेरी बैंक की सैलरी से कई गुना ज्यादा है."

देश से विदेश तक पहुंच रही सप्लाई: जतिन ने आगे कहा कि, " हमारे यहां तैयार होने वाले सजावटी पौधे और पत्तियां देश के कई राज्यों के अलावा विदेशों तक भेजी जाती हैं. बढ़ती मांग को देखते हुए हमने कई एकड़ क्षेत्र में खेती का विस्तार किया है. विभिन्न सीजन के अनुसार तैयार होने वाले पौधे डेकोरेशन उद्योग की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं. आज हमारे यहां करीब 38 प्रकार के आर्नामेंटल पौधे तैयार होते हैं. इस खेती में अच्छा मुनाफा है और कई लोगों को रोजगार भी मिला है. आसपास के गांवों से किसान यहां आते हैं, खेती को देखते हैं और नई तकनीक सीखकर अपने यहां भी इसे अपनाने का प्रयास करते हैं."

आधुनिक खेती से बदल रही किसानों की सोच: जतिन सैनी की सफलता यह साबित करती है कि खेती केवल पारंपरिक फसलों तक सीमित नहीं है. यदि किसान बाजार की मांग को समझते हुए आधुनिक और व्यावसायिक खेती अपनाएं तो कम जमीन से भी बेहतर आय अर्जित की जा सकती है. यही कारण है कि अब आसपास के कई किसान भी सजावटी पौधों की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं.

बता दें कि कभी बैंक में नौकरी करने वाले जतिन सैनी आज खेती के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं. उनकी सफलता की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो खेती को आधुनिक व्यवसाय के रूप में अपनाकर बेहतर भविष्य बनाने का सपना देख रहे हैं.

ये भी पढ़ें: कुरुक्षेत्र के किसान ने उगाया 'बाहुबली' खीरा, कृषि क्षेत्र में अनोखे चमत्कार को देख हैरत में लोग